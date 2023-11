“Hay que analizar si todo lo que compramos realmente lo necesitamos”: reflexión de Alberto Linero

Ayer volví a leer la encíclica del papa Francisco “Laudato Si” en la que dice: “Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus productos, las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios” (#203). Esto me servía de criterio contraste para analizar las largas filas que hoy se presentan en almacenes para aprovechar los grandes descuentos que se anuncian en el llamado Black Friday.

Es obvio que todos queremos comprar lo necesario al menor precio posible, pero también hay que analizar si todo lo que deseamos comprar realmente lo necesitamos y es esencial para el desarrollo de nuestro proyecto de vida. Porque es muy posible que nos dejamos empujar por la dinámica comercial y terminemos dejando que la publicidad del descuento nos imponga algo que realmente no necesitamos.

Creo que vale la pena analizar bien qué, por qué y para qué compramos. Como cita el propio Papa Francisco “Comprar es siempre un acto moral, y no sólo económico”. Algunos tratan de llenar el vacío interior que hay en su ser con cosas, entre más caras y lujosas mejor, para así menguar el sentimiento de inferioridad que tienen ante los otros y que sufren por la continua comparación en la que viven. Valemos por lo que somos no por lo que tenemos. Los lujos no nos agregan dignidad. Hay que cultivar más nuestras habilidades, capacidades, hay que desarrollar más lo que somos, en vez de anclar todo en las cosas que tenemos.

Por eso, también me llama la atención la iniciativa del artista de Vancouver Ted Dave del “día mundial sin compras” que se ha internacionalizado animando a reflexionar sobre el consumo excesivo. Me gusta esa tensión porque me da miedo caer esclavo de la compulsión de comprar lo que no necesito, al fin y al cabo, el refranero popular tiene razón cuando dice: “No es más rico quien más tiene sino el que menos necesita”.