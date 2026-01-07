Justicia estadounidense no ha moderado las acusaciones contra Nicolás Maduro por narcotráfico

La acusación más reciente de la justicia estadounidense contra Nicolás Maduro, que se conoció el pasado 3 de enero, día de la captura del dictador venezolano, tiene dos referencias al Cartel de los Soles, al que define como la cúpula de un sistema liderado por altos mandos militares dedicados a enriquecerse gracias a negocios relacionados con el tráfico de drogas.

El indictment dice de manera textual que Nicolás Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que poderosos miembros de las élites venezolanas se enriquecen con el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes. Los beneficios de esa actividad ilegal van a corruptos civiles, militares y funcionarios de inteligencia, que operan en un sistema de patrocinio dirigido por una cúpula mejor conocida como el Cartel de Los Soles”.

Vestido con ropa de preso y unos audífonos: imágenes de Maduro en la primera audiencia Foto: EFE

Los delitos por los que está respondiendo Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York son: narcoterrorismo, tráfico internacional de cocaína, conspiración criminal y uso de armas de guerra entre 1999 y 2025 y fundamentalmente plantea que el exdictador venezolano y los otros acusados convirtieron al Estado venezolano en una plataforma para el narcotráfico usando las fuerzas armadas, aeropuertos, puertos, aviones oficiales, pasaportes diplomáticos y encubrimiento judicial, todo con el fin de exportar miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos y financiar organizaciones terroristas.

La acusación detalla alianzas de Maduro con las Farc, con las disidencias de la Segunda Marquetalia, con las disidencias de “Iván Mordisco”, con el ELN, con el Cartel de Sinaloa, con los Zetas y con el Tren de Aragua, todas esas organizaciones designadas en distintos momentos como Organizaciones Terroristas Extranjeras por parte de Estados Unidos.



Dicho lo anterior vale la pena hacer varias precisiones: entre otras, Cilia Flores no está detenida en Nueva York porque haya pedido irse con su esposo Nicolás Maduro, sino porque su captura fue ordenada en el mismo documento por sus nexos con el narcotráfico. Además, hay que decir que según los expertos, este cambio en la acusación sobre el tema del Cartel de los Soles busca ajustar la calificación técnica para el proceso penal concreto, a ese cartel lo define como un sistema de patrocinio criminal incrustado en el Estado venezolano, lo cual es de la mayor gravedad.

Por eso, quienes ahora salen a defender, incluso desde Colombia a Nicolás Maduro con el argumento de que el Cartel de los Soles no existe, deberían pensarlo dos veces y leer la nueva acusación, antes de emprender una campaña mediática y política para defender a quien Estados Unidos considera el cabecilla de un sistema criminal que utiliza el dinero del narcotráfico para perpetuarse en el poder.