Las preguntas que faltan por resolver en el caso del ‘Ñeñe’ Hernández: opinión de Ricardo Ospina

Todavía hay muchas preguntas sin resolver sobre el confuso episodio de la transcripción de una llamada en la que el asesinado mafioso José Antonio ‘Ñeñe’ Hernández habla con una mujer sobre una posible compra de votos para la campaña de Iván Duque en 2018 en varios municipios de La Guajira.

Aún no hay plena claridad sobre quién es la interlocutora del ‘Ñeñe’ Hernández, un hombre que tenía fachada de prestante ganadero, pero quien realmente había pagado una condena por lavado de activos en Estados Unidos y quien era testaferro del temible ‘Marquitos Figueroa’, narcotraficante que ha movido los hilos de la política en La Guajira con el condenado exgobernador Kiko Gómez.

El expresidente Álvaro Uribe dijo que no conocía al ‘Ñeñe’ Hernández, aunque aparece en fotos posando con él y argumenta que publicó en Twitter un mensaje de condolencia cuando fue asesinado en Brasil, porque se lo pidieron unos amigos en Valledupar.

Uribe, en respuesta al escándalo, dijo que jamás se le pasó por la cabeza la compra de votos y además pidió que la interlocutora de ‘Ñeñe’ Hernández, dé la cara para entregarle explicaciones al país.

Uribe por Twitter dijo sobre una de sus asesoras en la UTL quien es mencionada como la supuesta interlocutora con el mafioso: 'María Claudia Daza me dice que es amiga desde la niñez de María Mónica Urbina esposa del ‘Ñeñe’, por ende de éste, que no figuraba como narcotraficante, relación que no incluyó solicitudes de dineros para campañas menos de compra de votos”.

De otro lado, no se sabe quién es la Priscila que se menciona en la famosa llamada, quien aparentemente sería una persona vinculada con la política en la Costa Caribe y a nivel nacional desde hace varios años.

También quedan preguntas para el presidente Iván Duque, que por ahora él no ha respondido, pues solamente se conoce lo dicho por el gerente de la campaña Luis Guillermo Echeverry, quien niega cualquier aporte de particulares para la segunda vuelta.

¿Desde cuándo Iván Duque conocía al ‘Ñene’ Hernández? ¿Qué tan cercanos eran? ¿Duque sabía que era un activista de su campaña presidencial? ¿Cuál fue la colaboración de ‘Ñeñe’ Hernández en la campaña? ¿Duque fue quien invitó a ‘Ñeñe’ Hernández a su acto de posesión en la Plaza de Bolívar?

Quedan preguntas para el exfiscal Néstor Humberto Martínez: ¿él tuvo conocimiento de estas interceptaciones durante su mandato? Si es así, ¿por qué nunca se investigaron estos hechos?

Quedan preguntas para el fiscal Francisco Barbosa: ¿Hay mérito para investigar por prevaricato al fiscal que ‘engavetó’ este escándalo?, ¿a qué se refiere cuando dijo hace 48 horas sin mucha claridad que pondrá esto en conocimiento de las autoridades competentes? ¿Habrá una investigación penal al respecto? ¿O solamente enviará el expediente al Consejo Nacional Electoral?

Hay pocos elementos de juicio todavía para saber la verdadera magnitud de este asunto, o si tiene algún sustento lo dicho por la mujer desconocida en la conversación con Ñeñe Hernández, por eso la justicia debe esclarecer lo sucedido.

