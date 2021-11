Hay realidades que no son fáciles de comprender. Por ejemplo, las vacunas han mostrado su eficacia, pero existen todavía personas que, por distintas razones, no quieren vacunarse.

Las cifras de Colombia y otros países son consistentes mostrando que quienes no se han vacunado, tienen un riesgo hasta diez veces más alto de hospitalización y muerte.

Este lunes conversaba con el intensivista Oscar Victorino y me comentaba de su preocupación al ver cómo los que están llegando a UCI son no vacunados, o aquellos que tienen una sola dosis, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 40 años.

Sin embargo, todos los días en las redes me topo con personas que siguen optando por no inmunizarse contra el COVID-19. Entre estas personas está el tenista Novac Djokovic, número uno a nivel mundial, quien ha ganado en 9 oportunidades el Open de Australia, y quien ante la obligatoriedad de vacunarse para entrar en el país, dejó en veremos su participación en este torneo que se celebra del 17 al 30 de enero del 2022.

Él ha dicho en una entrevista con Blic: “No quiero decir si estoy vacunado. Es un asunto privado y personal. Que se juzgue a alguien si quiere decidir si se vacuna o no… me decepciona con la sociedad”. La verdad no entiendo este tipo de situaciones. La evidencia es dura y clara a favor del uso de las vacunas y los argumentos que exponen los anti-vacunas son míticos y poco científicos.

Soy un defensor de la libertad de cada ser humano y respeto las decisiones éticas y legales que las personas toman, pero hoy quisiera motivar a los que no se han vacunado a reflexionar seriamente y tomar la decisión de hacerlo por su propio bien. La variante delta es más contagiosa y se está sintiendo intensamente en nuestro país.

Creo en la ciencia y estoy seguro que la experiencia religiosa no se opone a ella, y por lo mismo, no creo que haya ningún argumento teológico válido para no vacunarse. Lo que está en juego es la vida y nuestra opción es defenderla siempre.

