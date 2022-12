¡No más pólvora! No vale la pena echar a perder una celebración por un momento de efusividad

Alguien pudiera creer que este editorial es del año pasado, pero no. Lo que sucede es que extrañamente, aunque se ha advertido muchas veces y se han hecho numerosas campañas, sigue repitiéndose la situación de quemados por la pólvora en este tiempo próximo a Navidad. Por ejemplo en la llamada “Alborada” en Medellín, fueron al menos siete las personas que resultaron quemadas.

Es extraño que después de todo el sufrimiento que se ocasiona a niños y a distintas personas, se siga creyendo que está bien y no se tomen particularmente las medidas de cuidado. Está claro que si año tras año tenemos que escuchar estas lamentables noticias, es porque el sentido de la responsabilidad por la vida aún no ha sido asumido profundamente, y por eso se sigue exponiendo al peligro.

Hay quienes alegan que contra la tradición del uso de la pólvora en estas fiestas no se puede pelear, y quizá tengan razón, porque es un hecho que históricamente la pólvora sirve como diversión y expresión de celebración, pero eso de ninguna manera justifica que su mal uso termine dañando la vida, incluso de personas que ni siquiera la usan.

También hay que pensar, por ejemplo, en la repercusión que este tipo de diversión humana tiene en los animales. Y es que es un tema de todos los años el intentar hacer que disminuya su uso para que las mascotas puedan tener tranquilidad.

Como siempre, mi invitación es a buscar soluciones que permitan que la pólvora no se convierta en el dolor de cabeza de nadie en estas fiestas. Diciembre es un tiempo para celebrar, compartir con la familia y los amigos, y estoy seguro que cuidarlos es una de las mejores maneras de demostrarles el amor, y por eso no creo que valga la pena exponer a los que amamos al peligro de ser quemados. El uso de la pólvora debe ser seguro y manipulado por personas expertas, así no solo brinda diversión, sino tranquilidad.

No vale la pena echar a perder una celebración por un momento de efusividad que puede terminar dañando a aquellos que decimos amar. Diciembre sin pólvora será un mes más tranquilo.