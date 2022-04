Semana laboral de cuatro días con tres de descanso, una propuesta que va la pena considerar

Esa sensación de no hacer nada, adentrarnos en lo más profundo de nuestro ser, embarcarnos en la lectura de un libro, cantar cada vez mejor, bailar, echar globos, cocinar para el ser amado o simplemente ver un partido de fútbol; alimenta tanto o más que la carrera frenética del desarrollo profesional. Pareciera que tenemos que repetir una y otra vez que el ocio es una de nuestras necesidades fundamentales. ¿En serio tenemos que clarificar que no se puede ser feliz si no aprendemos a descansar y a divertirnos. Y ojo que no es sólo bueno para el ser, es bueno para la economía, c ada vez más estudios comprueban que en la medida que la gente mejor descanse es más productiva en el día a día.

La pandemia impuso el teletrabajo y el trabajo en casa como una realidad; en su momento se cuestionaron, pero hoy catapultan la revolución de las dinámicas laborales; una de ellas es el número de horas a trabajar semanalmente. Desde distintas organizaciones se hace hoy la propuesta de laborar 4 días a la semana por 3 de descanso. Es decir, trabajar entre 32 y 35 horas a la semana.

Ya se están dando experimentos en todo el mundo: Por ejemplo en Nueva Zelanda, Unilever la está implementando desde inicio de año y espera evaluar en diciembre sus efectos así la vuelve una norma para sus 150.000 empleados en todo el mundo.

En Japón, Microsoft implementó este modelo y ha obtenido crecimientos importantes en su producción. 38 empresas en Estados Unidos instauraron este modelo. Islandia ha venido estableciendo un programa de 35 horas de trabajo semanales en 4 días y los resultados han sido convenientes tanto para los trabajadores como para las empresas: evidenciando la necesidad de un mejor equilibrio entre la vida profesional y la personal. Con tres días libres, los trabajadores comenzaron a brindar más tiempo a las aficiones, la familia y las actividades sociales, mientras que los cuatro días restantes se dedicaban con más atención al trabajo, siendo más fructíferos.

¿Podríamos ensayarlo en Colombia? Mi respuesta es un rotundo sí, las investigaciones lo respaldan Y podríamos empezar a fomentarlo como un gana-gana entre empleadores y trabajadores. ¿cómo trabajador que estarías dispuesto a ceder para dedicarte un día más a ti, a la semana?