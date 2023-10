Ser feliz no significa la ausencia de problemas: reflexión de Alberto Linero

Por estos días sigo pensando en la felicidad, porque tengo la sensación de que, cada vez más, vivimos en unas sociedades en las que a las personas les cuesta ser felices. Por eso, este tema se ha convertido en un motivo de profunda reflexión para mí. Porque algunos consideran que ser feliz es la ausencia de problemas.

Y no estoy de acuerdo, porque eso nunca va a pasar, mientras sigamos existiendo tendremos problemas, pero ellos no pueden determinar nuestra felicidad. Creo que la felicidad es un estado de bienestar que trasciende la tenencia de plata, se puede ser feliz aunque tengamos problemas.

Y no sólo tienen problemas los que les falta dinero, también los que tienen plata tienen problemas, diferentes, pero los tienen. Por eso, ayer cuando leía los comentarios que la gente le hacía al cantante de música urbana Andy Rivera, cuando hablaba a sus seguidores de su salud mental, a través de una red social, me detuve a pensar que, para algunos, la felicidad se construye con dinero. Un seguidor le comentó: “Salud mental, jmmmm, vete para un barrio humilde a ver quién sufre de eso y se acuestan sin comer”; esa expresión me confirma aún más que en el imaginario social está anclada la idea de que alcanzar la fama o subir el nivel socioeconómico nos blindará de los problemas que afectan nuestra salud mental, olvidando que: los ricos también lloran y sufren.

La OMS define la salud mental como “un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. Por eso, es importante fomentar relaciones sociales y buscar apoyo emocional. Las relaciones interpersonales positivas son fundamentales para la salud mental.

Cultivar vínculos significativos con amigos y familiares puede proporcionar un fuerte sistema de apoyo emocional. Participar en actividades sociales, expresar tus sentimientos y buscar ayuda cuando la necesites son pasos importantes para mantener la salud mental. ¿Cómo estás cuidando tu salud mental?