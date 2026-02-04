Triunfó la sensatez en el encuentro entre los presidentes Petro y Trump

Uno de los temas principales del encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, fue la lucha contra el narcotráfico, en el que a pesar de que hay visiones distintas sobre el problema, se logró un compromiso para trabajar de manera conjunta en contra de ese flagelo.

Hubo un acuerdo para que las autoridades colombianas y estadounidenses trabajen juntos para la neutralización de los capos del narcotráfico, que serán denominados objetivos de alto valor conjunto, en particular se mencionaron los nombres de alias 'Pablito', cabecilla del ELN que delinque en Arauca, 'Iván Mordisco', cabecilla de las disidencias de las Farc y alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo.

Ese trabajo se va a potenciar fundamentalmente con el trabajo conjunto de inteligencia entre Colombia y Estados Unidos, que también buscaría la identificación y captura de los que el presidente llama, los integrantes de la Junta Directiva del Narcotráfico, que según el presidente Petro viven en Estados Unidos, en Europa y en países como Dubai.

En cuanto a erradicación de cultivos ilícitos, hubo un compromiso para fijar la meta en 30 mil hectáreas para este año, para lo cual, aunque no se habló específicamente de la metodología, habrá combinación de la aspersión con glifosato a baja altura con drones con la erradicación voluntaria acompañada de sustitución por el cultivo de productos legales, a propósito de lo cual, el presidente Petro le mostró al presidente Trump un video mostrando un grupo de campesinos adelantando tareas de erradicación voluntaria.



El presidente Petro también mencionó muy someramente en la reunión, cuáles son las herramientas jurídicas para intentar una negociación con grupos criminales y la manera en la que el Estado busca adelantar una persecución armada en su contra.

En la reunión, el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio destacó la histórica buena relación existente entre las fuerzas militares y de policía de ese país y las autoridades colombianas y se profundizó en el compromiso de trabajar más de cerca con capacidades tecnológicas de inteligencia binacional.

El presidente Gustavo Petro planteó una idea para que las fuerzas armadas colombianas y venezolanas puedan adelantar operaciones conjuntas en territorio venezolano en contra de los cabecillas del ELN, entre ellos alias Pablito.

Como lo anticipó el presidente Donald Trump, también hablaron sobre las sanciones, aunque no lo dice específicamente, muy seguramente los temas sobre la mesa fueron la descertificación a Colombia en la lucha antidrogas y la inclusión de altos funcionarios del gobierno Petro en la lista Clinton.

Al final, una buena frase para resumir los resultados del esperado encuentro entre los presidentes Petro y Trump, la trae el editorial del periódico El Tiempo este miércoles: triunfó la sensatez.