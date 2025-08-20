Alfredo Saade anuncia que será candidato a la Presidencia

Alfredo Saade sigue causando reacciones, pese a que la Procuraduría ordenó suspenderlo por tres meses como jefe del Despacho Presidencial por presuntas irregularidades en la implementación del nuevo modelo de emisión de pasaportes.

"La decisión de la Procuraduría solicita al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que proceda a hacer efectiva esta medida", señaló el ente de control en un comunicado.

Denuncian al presidente Petro y Alfredo Saade por polémica en la expedición de pasaportes. Foto: Blu Radio y AFP

En ese mismo sentido, el presidente Gustavo Petro, lo postuló como nuevo embajador de su país en Brasil, cargo en el que de concretarse su designación, quien reemplazaría al exministro Guillermo Rivera.

La postulación fue hecha en la página oficial de aspirantes de la Presidencia, donde fue publicada la hoja de vida de Saade para el cargo diplomático.

A esto se le suma el trino que muy temprano publicó en su cuenta de X este miércoles 20 de agosto, en el que aseguró que se lanzará como candidato en las próximas elecciones presidenciales de 2026.

Luego de un mensaje contra el ministro Benedetti, en el que lo señala de "tener secuestrado al presidente Gustavo Petro", anunció que será candidatado presidencial.

"Dios conmigo y seré candidato a la presidencia recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno para que el pueblo pueda dejar de mendigar algún día a politiqueros corruptos. CON PETRO HASTA EL FINAL PERO HAY QUE LIBERARLO DEL SECUESTRO PROFUNDO EN QUE LO TIENEN", señala en su publicación.

Trino de Saade Foto: X

Polémica con los pasaportes

La polémica con los pasaportes comenzó en 2023 cuando el entonces canciller, Álvaro Leyva, suspendió el contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, encargada del proceso durante los últimos 17 años, alegando que en la última licitación no hubo libre competencia.

Para remplazar a esa firma, el Gobierno firmó este año un memorando de entendimiento con Portugal y la Imprenta Nacional, a pesar de las advertencias de la entonces canciller Sarabia de que esta última carecía de la capacidad técnica necesaria para la elaboración de los documentos.

Por eso, antes de dejar el cargo, en julio pasado, Sarabia prorrogó por un año el contrato con Thomas Greg & Sons, una decisión que fue luego revertida por Saade, quien además ordenó al equipo de la Cancillería "demorar la asignación de citas para 'hacer rendir' el 'stock' de pasaportes que queda", según la excanciller.

Bajo la dirección de Villavicencio, el Gobierno anunció en julio pasado la firma del acuerdo con Portugal para implementar el nuevo modelo de expedición de pasaportes, en conjunto con la Imprenta Nacional, y en sustitución de Thomas Greg & Sons.