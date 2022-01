La Alianza Verde y la Coalición Centro Esperanza salieron en defensa de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López , quien fue ampliamente criticada por algunos sectores, luego de un polémico trino contra el uribismo y Óscar Iván Zuluaga.

Una de las primeras voces que salió en defensa de la alcaldesa fue el senador Iván Marulanda, quien dijo que es “una opinión”.

“Es una expresión de alguien que tiene un arraigo político muy profundo. Es política y está actuando como comentarista política”, expresó Marulanda.

El candidato Carlos Amaya señaló que es una opinión personal que no debió publicarse. “Yo creo que Claudia se equivocó en poner ese trino, pero que eso interfiera en política, pues me parece exagerado. No debió ponerlo, pero eso no hace incidencia en política”.

El senador Antonio Sanguino se pronunció al respecto y le respondió a Óscar Iván Zuluaga, quien calificó a la alcaldesa con politiquera. “Si uno compara lo que ha hecho Claudia con lo que ha hecho Duque, hay una evidencia de que en Bogotá sobra gobierno y en el país ha hecho falta gobierno”.

Desde el uribismo anunciaron una denuncia contra la alcaldesa por el polémico trino.

“Solicito a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación que investiguen a Claudia López, por utilizar la Alcaldía como tribuna política. Igualmente, por la presunta violación penal a la ley 1864 de delitos electorales por presión indebida a los contratistas”, expresó el representante Edward Rodríguez.

El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Wills manifestó: “Por supuesto, que las entidades de control deben investigar y sancionar a la señora alcaldesa por estar metida en política cuando no puede hacerlo por mandato legal y constitucional”.

No es la primera vez que López es criticada por participar en política mediante sus redes sociales, pues en el año 2021, publicó: "Hay centro, hay esperanza, hay futuro", lo que fue considerado como una alusión a la alianza para las elecciones de este año.