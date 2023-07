Andrés Calle, del Partido Liberal, nuevo presidente de la Cámara de Representantes

Con 179 votos a favor el representante Andrés Calle, del Partido Liberal, fue elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes y serán quien lidere desde esta corporación la nueva agenda legislativa del Gobierno nacional del 2023-24. Frente a los demás congresistas, el nuevo presidente juró su compromiso por cumplir a cabal sus nuevas funciones.

"Ha sido una jornada tan larga que he querido hablar del corazón y ese profundo respeto que siento por esta corporación. Quiero agradecer a Dios que me ha dado la fuerza para estar donde estoy hoy, ustedes lo saben, no ha sido una batalla fácil. Quiero agradecer a mi familia, mi padre, mi madre y mi novia (...) Le envío un agradecimiento al presidente César Gaviria y a toda la colectividad", manifestó el representantes Andrés Calle tras ser nombrado presidente.

Asimismo, el representante se comprometió a escuchar todos los sectores y a permitir el debate de cualquier idea que lleve a la construcción en conjunto. Calle agradeció el apoyo del Pacto Histórico, del Partido Comunes, del Centro Democrático, entre otras, quienes, según él, pusieron "un grano de arena" para debatir con consciencia en la construcción de la democracia.

"Disculpen si alguno se me olvida en este discurso. Esta es su presidencia, este es su presidente, su amigo y quien dará todas las garantías en el escenario. Con Luis Fernando Velasco lideramos una política gigante, la política del presidente Petro. Un abrazo al presidente quien hoy aquí dio demostración de democracia escuchando a la oposición (...) Gracias a todos los colombianos que hoy nos escuchan, acá está su presidente", manifestó.

El congresista fue elegido por 179 votos y lo acompañarán en la mesa directiva Fernando Niño, del Conservador, y Juan Espinal, del Centro Democrático.