¿Armando Benedetti pensaba agredir a secretario del Senado por consulta popular? Esto respondió

El presidente Gustavo Petro presentó oficialmente al Senado el pasado 1 de mayo, en el Día del Trabajo, las 12 preguntas que quería llevar a las urnas y que, entre otros, abordaban temas como la reducción de la jornada laboral de ocho horas, licencias por salud, incluidos los dolores menstruales, salarios dignos para el campo y el fin de la tercerización.

Pero para recibir luz verde la propuesta -que la oposición tachaba de un "capricho político" y una amenaza para el empleo- necesitaba mayoría simple en el Senado y el conteo cerró con 49 votos en contra y 47 a favor.

Los resultados de la votación, que se realizó de manera manual y a viva voz, airaron de inmediato al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien se encontraba dentro del recinto legislativo.

El titular de esta cartera, quien ayer se mostraba "optimista" a recibir el visto bueno de los senadores, acusó al presidente de esa cámara, el opositor Efraín Cepeda, de cerrar la votación "cuando vio que iban ganando" y al secretario general de agregar un voto por el 'No' una vez se había cerrado la votación.

Benedetti aseguró tener pruebas de estas supuestas trampas y que llevaría el caso a los tribunales, pero hasta el momento solo compartió en sus redes sociales un video donde aparece él mismo golpeando, entre gritos, la mesa del secretario del Senado al cierre de la votación.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, habla mientras el Senado vota el referéndum de reforma laboral del gobierno promovido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá el 14 de mayo de 2025.

El secretario general del Senado, Diego González, rechazó las acusaciones en su contra por la supuesta modificación de votos y aseguró que "no hubo fraude de ninguna manera".

En diálogo con Mañanas Blu, el ministro Benedetti, fue preguntado sobre si en el acalorado momento pensó en golpear al secretario del Senado.

"Obviamente que no. Yo le estoy pegando a la mesa como ves. Juro por mis hijos que no iba a agredir a nadie y no vuelvan a repetir ni a decir que no teníamos los votos suficientes", insistió sobre el bochornoso momento que protagonizaron en el Senado.

