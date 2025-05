Senador Edgar Díaz a Benedetti: "Si es el argumento del ministro, la denuncia se cae"

El senador Edgar Díaz, del partido Cambio Radical, envió un contundente mensaje al ministro de Interior, Armando Benedetti, sobre la amenaza que realizó de denunciar al secretario del Senado, diego González, por su puesto fraude en el conteo de votos que determinó la caída de la consulta popular.

En entrevista con Recap Blu, el congresista manifestó que no sabe de dónde el ministro sacó la información o expresó que había un fraude por el voto de él, el cual era el último y generó que se caldearan los ánimos en el Senado.

Enfatizó que desde hace varias semanas había expresado públicamente su rechazo a la consulta popular. Además, ya se había tomado la decisión por la bancada de Cambio Radical de votar "No" por la consulta durante la plenaria de este miércoles, 14 de abril.

"Desde la bancada se tomó la decisión desde hace más de un mes de votar "no"; lo que sí hubo fue dejar en libertad la posibilidad de revivir la reforma laboral, revivir el debate, que sí lo hice (...) Cuando estaba sonando la campana corrí a la Secretaría General y dije: 'Secretario, el voto de Edgar Díaz es no'. Desde mi curul dije lo mismo", detalló el senador.



¿Fracasará la denuncia?

Por eso, Díaz comentó que no cree que pueda prosperar la denuncia que Benedetti afirmó que realizaría contra González, pues no hubo alguna irregularidad o fraude en la votación.

"Si ese es el argumento del ministro, creo que se cae por completo. Yo soy la persona que él está indicando y, si el ministro me está escuchando, mi voto siempre fue por negativo, no de ahora, no de hoy, siempre; no sé de dónde saca esa cuento. Si él estaba ahí debió haber escuchado cuando le dije al secretario: 'Mi voto es negativo', me regresé y volví a ratificarlo desde mi curul", añadió.

Benedetti denuncia fraude en la votación de la consulta popular Foto: AFP y captura de video

Para Díaz, lo único que hubo este miércoles fue desorden en la mesa directiva del Senado por la presencia de personas que no hacían parte del Senado, pero la votación fue legal.

Por último, manifestó que es posible que la discusión en la reforma laboral prospere en la Comisión IV del Senado siempre y cuando haya "voluntad".