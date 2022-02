Así fue el recorrido de los candidatos a la presidencia durante el fin de semana

La coalición Equipo por Colombia continuó su correría política por el país e inicio en el departamento de Córdoba. En esta zona fueron recibidos con muestras culturales y tradicionales de la región.

“Felicitarlos, porque tenía tiempo sin ver a los jóvenes participando en política, y si los jóvenes no participan en política, no les interesa la política. No aparecen en debates, no discuten, no se hacen ver y poco a poco el futuro de este país se va a ir apagando porque, ¿quiénes van a ser los futuros dirigentes?”, expresó Char.

Los candidatos de la Coalición Centro Esperanza estuvieron en la ciudad de Bogotá, en reuniones con diferentes sectores productivos de la capital del país como lo hizo Jorge Enrique Robledo.

Alejandro Gaviria salió a la carrera séptima y entregó sus propuestas presidenciales y le envió un saludo al deportista Colombiano, Egan Bernal, que fue dado de alto de la clínica de La Sabana.

El candidato Sergio Fajardo, expresó en sus redes sociales que recibió el apoyo del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, que gobernó esta ciudad entre 2008 – 2011.

Mientras tanto, Juan Manuel Galán criticó al Gobierno Nacional por los recientes hechos de violencia, y desde su cuenta de twitter se refirió a los distintos atentados que se han registrado en las últimas horas.

“Un atentado en Cúcuta ayer y otro hoy en Cauca. El supuesto Gobierno Nacional de la seguridad no hace nada distinto a ver, inmóvil, cómo la seguridad se le sale de las manos”.

Por su parte, Carlos Amaya, jugó tejo en la plaza de Bolívar y presentó sus propuestas para los bogotanos.

“Los invito a jugar nuestro deporte nacional. No le hacemos juegos a las élites, jugamos lo que juega el pueblo porque somos del pueblo. Vamos a reventar la mecha y espero que suene en toda Colombia”, expresó el candidato.

Por último, el candidato presidencial Gustavo Petro, de Colombia Humana, desarrolló su agenda de campaña este domingo en Tunja, en donde se reunió con los sectores sociales y campesinos en la Cámara de Comercio de Tunja y habló frente a un amplio número de personas que llegaron a la Plazoleta de las Nieves.