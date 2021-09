Coalición de la Esperanza: Alejandro Gaviria sí, pero sin César Gaviria

Luego de la polémica generada por unas declaraciones de Sergio Fajardo en el sentido de no aceptar al Partido Liberal en la Coalición de la Esperanza y su posible apoyo a Alejandro Gaviria , algunos precandidatos apoyaron la posibilidad de una consulta de centro sin César Gaviria.

La polémica inició cuando Sergio Fajardo dijo que no aceptaría alianzas con alguien que esté con el Partido Liberal de César Gaviria. “Alejandro Gaviria y yo tenemos orígenes y maneras distintas en la política, yo no vengo de un partido político tradicional, él ha tenido el apoyo de César Gaviria y el partido Liberal, estamos recorriendo caminos diferentes", afirmó.

En respuesta a estas declaraciones, en su cuenta de Twitter, el precandidato Alejandro Gaviria le propuso a Fajardo que construyeran conjuntamente un centro incluyente de cara a la consulta de marzo.

Sergio, estamos en lo mismo: transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente. Trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito. — Alejandro Gaviria (@agaviriau) September 29, 2021

Inmediatamente fue replicado por el exgobernador de Antioquia, quien citando el trino de Gaviria, aceptó en la construcción de ese centro, pero con algunos reparos: “Alejandro, como tú mismo has dicho - y coincidimos - las formas importan. Construyamos un centro amplio, incluyente y diverso. Pero también un centro alejado de la política clientelista que queremos cambiar”, respondió.

En otra parte de la Coalición de la Esperanza apoyaron la posición de Sergio Fajardo, esta vez fue el exministro Juan Fernando Cristo , quién dijo que solamente se aceptaba un Gaviria en esta Coalición:

“En la Coalición de la Esperanza es bienvenido Alejandro Gaviria, pero no cabe sino un solo Gaviria, no dos, ni mucho menos tres. No se puede estar en la Coalición y al mismo tiempo con el partido del César, porque eso ya ni es Partido Liberal”, puntualizó.