Congreso no descarta debate al Gobierno por mensajes del presidente Gustavo Petro sobre el conflicto Mientras que diferentes líderes del mundo condenaron el violento ataque del grupo terrorista Hamás a Israel, las declaraciones del presidente no han sido la mejor y es por ello que sectores políticos coinciden en que el tema merece un mejor manejo con el fin de no poner en riesgo la relación con Israel.