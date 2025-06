Congreso vota conciliación de reforma laboral: "No podemos mover ni una coma ni un punto"

Este viernes, el Congreso de la República se prepara para votar la conciliación del texto de la reforma laboral, aprobada previamente en Cámara y Senado. Uno de los conciliadores del proyecto, el senador Carlos Abraham Jiménez, expresó en entrevista con Mañanas Blu su rechazo al contenido final del articulado, aunque confirmó que firmó la conciliación como parte de su responsabilidad institucional.

Según Jiménez, el texto que se votará fue el aprobado por el Senado, al que calificó como "menos lesivo" que el de la Cámara de Representantes. No obstante, insistió en que la reforma, en su conjunto, no aborda el principal problema del mercado laboral colombiano: la informalidad. “Hoy tenemos un 56 % de la gente en la informalidad, y esta reforma no corrige eso. Al contrario, hace crecer esa brecha”, aseguró.

El senador destacó que algunos de los puntos más polémicos fueron los relacionados con la ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p.m., que, aunque fue concertado con sectores empresariales, generaría mayores cargas para pequeños comercios como panaderías, tiendas y bares. “No es lo mismo una empresa de 20.000 empleados que la tienda de la esquina”, dijo Jiménez.

Senador Carlos Abraham Jiménez. Foto: X @AbrahamJimenezL

A su juicio, las nuevas obligaciones laborales impuestas sin diferenciar entre tamaños de empresas podría derivar en un aumento del desempleo y de la informalidad, afectando especialmente a los jóvenes que buscan insertarse en el mercado laboral.

Jiménez reconoció que sus propuestas para proteger a las microempresas y flexibilizar la contratación juvenil no fueron incluidas en el texto final.

Jiménez también fue enfático en denunciar lo que considera un uso político de las consultas populares impulsadas por el presidente Gustavo Petro. Según el congresista, estas iniciativas buscan desviar la atención del “desastre en seguridad, salud, energía y gas” y son parte de una estrategia para victimizar al Ejecutivo. “El presidente quiere estar chutando siempre la pelota y decir que no lo dejan gobernar”, dijo.

Publicidad

El senador afirmó que existía un acuerdo para que, una vez aprobada la reforma laboral, el Gobierno retirara las consultas populares, algo que, según él, no se ha cumplido. “El presidente ha demostrado que solo es experto en mentir”, sentenció.

Discusión de reforma laboral Foto: AFP

En cuanto al trámite legislativo, Jiménez explicó que la conciliación no admite modificaciones. “No podemos mover ni una coma ni un punto. Es un pupitrazo. Lo único que podría pasar es que sea una votación nominal”, dijo.

El senador reiteró que la reforma favorece principalmente a la CUT y a los altos mandos sindicales, sin considerar los efectos negativos para otros sectores.