Consulta popular: senadores responden a “bloqueo” y “privilegios”; debate por anuncio de Petro

¿Una consulta popular es viable? En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, representantes y senadores de diferentes partidos hicieron un análisis sobre la reciente declaración que hizo el presidente Gustavo Petro para salvar, vía urnas, la reforma laboral y de salud .

Y es que luego de que el presidente anunciara una consulta popular, varios sectores se pronunciaron y ahora hay inquietudes sobre las implicaciones que esto tendría, ya que el mandatario advirtió que, de hundirse la laboral , habría una “ruptura” entre el Congreso y el Gobierno.

Por su parte, el representante a la Cámara por el Centro Democrático Hernán Cadavid dijo que llama mucho la atención “ese desafío” por parte del presidente Petro y las reacciones que toma cuando sus reformas o iniciativas no avanzan.

“Una persona que como él se construyó dentro del Congreso, con las negativas, con la oposición, con la divergencia en muchos temas y parece que ya no la acepta cuando es presidente, que solamente puede haber una visión y es la de él”, comentó Cadavid.

En ese sentido, el representante aseguró que “no es cierto que el Congreso tenga un bloqueo institucional”, como lo dijo el jefe de Estado. Señaló que, incluso, se le han aprobado varias jurisdicciones y las que han caído son por “negligencia de sus propios ministros ”.

En Mañanas Blu con Camila Zuluaga también habló el senador de Cambio Radical y quien está proponiendo liderar el No en la consulta popular , Carlos Fernando Motoa. Se refirió puntualmente al archivo de la reforma laboral este martes.

“En este caso, ocho senadores valientes, independientes, con carácter han decidido que lo procedente es archivar la reforma laboral. Yo estoy de acuerdo con ellos; una reforma laboral que la exministra de Trabajo mencionaba que no era para crear empleo, buscaba promover la informalidad”, sentenció.

Motoa añadió que, a su parecer, la decisión de archivo de la Comisión Séptima fue muy “pertinente” y que el Congreso está “atento” a lo que ahora sigue con la reforma a la salud , un tema que dijo les preocupa por las fallas en el sistema.

También se pronunció el representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alejandro Ocampo. Según señaló, no se trata de una campaña anticipada de cara al 2026 y que, por el contrario, están “defendiendo al pueblo colombiano”.

Sobre la consulta popular, indicó que en el Senado se “están sepultando las oportunidades y derechos de los colombianos”.

“Estamos hablando de un Senado que cuando tiene que bajarse el sueldo vota no, pero cuando tiene que subirle $2.000 a una hora de trabajo, a un vigilante, a una madre comunitaria, no lo hace; un Senado que no se quita ningún privilegio”, enfatizó.