Corte Constitucional revivió las 16 curules de paz en el Congreso

La Corte Constitucional decidió revivir las 16 curules de paz. La Sala Plena avaló la votación que se dio en el 2017 en el Congreso y que se encontraba dentro del marco de los acuerdos de paz.

La Corte Constitucional falló la tutela a favor del senador Roy Barreras, la cual permitirá el retorno de las 16 curules de paz en la Cámara de Representantes.

Según la votación en la Corte Constitucional, se acogió una ponencia favorable para revivir estas curules para las víctimas de las zonas más afectadas por la violencia, dando así cumplimiento a los acuerdos de paz, firmados entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc en el Teatro Colón.

Según el senador Roy Barreras, quien interpuso esta tutela, este fallo favorece a 9 millones de víctimas del conflicto armado. ”Entró en un limbo la discusión por cuenta de la oposición del uribismo, pero la Corte Constitucional al reconocer la tutela que interpuse, garantiza la representación de 9 millones de víctimas, pero también la reparación integral de los 16 territorios más lastimados hoy, queda claro que solo las víctimas podrán acceder a estas curules, estas no son para los victimarios ni para los políticos ni para los desmovilizados”, afirmó.

Recordemos que la votación no se había avalado ya que, en 2017, no se había alcanzado el umbral y por esto no había sido elevado a ley de la República. Sin embargo, la corte señaló que tres congresistas no podían ser tenidos en cuenta al tener temas pendientes con la justicia.

Por su parte, desde el Centro Democrático calificaron este fallo como ‘preocupante’, según el senador Gabriel Velasco. “Va en contravía de la separación de poderes que hay en Colombia a pesar de que el referendo de 2016 dijo ‘No’, el Congreso en pleno, después de un estudio profundo definió que no era conveniente la creación de estas 16 curules que pareciera estar más en cabeza de los victimarios y no de las víctimas, la Corte ha tomado una decisión en contravía”, puntualizó.

Desde la Comisión de Paz del Congreso, el copresidente de esta corporación, el senador Iván Cepeda, manifestó que “es una decisión que corresponde plenamente a la Constitución y al espíritu que tiene el acuerdo que fue suscrito en 2016, que es conseguir una paz estable y duradera”, manifestó.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo celebró este fallo de la Corte. “Se ratificó que el Congreso sí tuvo los votos suficientes para aprobar la iniciativa. De ahora en adelante, a partir del 2022 y hasta 2030, esos municipios, donde habitan más de seis millones de personas víctimas, tendrán vocería en el Congreso para defender sus intereses y exigir el cumplimiento del acuerdo de paz”, dijo.

Cabe señalar que, según lo estipulado en los acuerdos de paz, firmados entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, estas 16 curules serán para las víctimas del conflicto y se ubicarán en la Cámara de Representantes por dos periodos legislativos, es decir, entre 2022-2026 y 2026-2030.

