Debe entender que la Guerra Fría terminó hace décadas: Gaviria a Petro por retiro de visa

A través de un comunicado emitido en la tarde de este martes, 30 de septiembre, el expresidente César Gaviria realizó una fuerte declaración frente al deterioro de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, tras el retiro de la visa al presidente Gustavo Petro.

Según el exmandatario, este hecho “no es un simple incidente”, sino un episodio que expone la fragilidad y la improvisación de la diplomacia colombiana.

“Es otro penoso episodio que desnuda la fragilidad y la improvisación de la diplomacia colombiana durante este Gobierno. Más allá de lo que significan estos hechos, se evidencia la ausencia de una política exterior seria y estratégica, reemplazada por declaraciones impulsivas que no calculan sus repercusiones”, afirmó Gaviria.

El exmandatario y director del Partido Liberal recordó que la descertificación de Estados Unidos ante la lucha antidrogas fue un castigo personal al presidente Petro y no a Colombia, país al que históricamente se le reconocen sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.



Cancelan visa al presidente Gustavo Petro Foto: AFP

“Se trata de una seria advertencia sobre el fracaso de la política de paz total, que ha dejado vastas zonas del territorio en manos de organizaciones criminales, así como de la ausencia de una estrategia eficaz contra el narcotráfico. Por fortuna, Estados Unidos sancionó personalmente al presidente Petro y dejó claro que una cosa es él, con sus conductas e improvisaciones y, otra muy distinta, es Colombia, país que durante décadas ha puesto la mayor cuota de sacrificio en la lucha contra las organizaciones narcoterroristas”, agregó el expresidente.

Gaviria cuestionó la solidaridad del presidente Petro con Nicolás Maduro y la creación de la zona binacional, que, en su opinión, solo ha servido para apoyar al Gobierno venezolano sin beneficios económicos para Colombia. También criticó la postura frente a Israel, señalando que el llamado a romper relaciones dejó al país aislado y contradijo a la mayoría de naciones tras los ataques del 7 de octubre.

Señaló que, lejos de rectificar, Petro ha optado por la confrontación, deteriorando una relación estratégica para la estabilidad económica y la seguridad nacional.

El líder liberal reclamó una rectificación urgente de la política exterior, rechazando además las declaraciones de Petro en una manifestación en Nueva York, donde habría invitado a la sublevación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Gaviria calificó este hecho como inadmisible y señaló que medios norteamericanos lo reseñan como un posible delito.

Finalmente, el exmandatario subrayó que Colombia no puede aislarse ni debilitar su alianza con Estados Unidos, considerada la más importante en términos históricos, comerciales y estratégicos.

“El presidente Petro debe entender que la Guerra Fría terminó hace décadas y que su retórica antiestadounidense es ajena a los tiempos actuales y al sentir mayoritario del pueblo colombiano”, concluyó Gaviria.