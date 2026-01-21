En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Política  / “Decreto que elimina prima para congresistas era un camino no previsto”: Angélica Lozano

“Decreto que elimina prima para congresistas era un camino no previsto”: Angélica Lozano

La senadora del Partido Verde celebró la medida adoptada por el Gobierno Petro, aunque advirtió sobre su fragilidad jurídica y el precedente que sienta al gobernar vía decreto.

Publicidad

Publicidad

Publicidad