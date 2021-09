Después de asegurar que no renunciaría, 36 días después Edwin Ballesteros dimitió a su curul

Para evitar que se pierda la curul en la Cámara de Representantes Edwin Ballesteros del Centro Democrático se hizo a un lado ante la plenaria de dicha corporación, aun cuando había dicho que eso no pasaría el pasado 3 de agosto.

En su momento el representante a la Cámara por Santander le respondía a Mañanas Blu que no tenía pensado renunciar a su Curul.

“No he pensado renunciar a la curul. de lo que presuntamente se dice que yo participé no tienen nada que ver con mi función congresional la cual he ejercido con cuidado con disciplina, con respeto por los santandereanos, los colombianos y mi partido, defendiendo el gobierno”, señaló el ex congresista en la entrevista del 3 de agosto en Mañanas Blu.

Sin embargo, en las últimas horas el ex congresista, muy conmovido, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada anunció ante la plenaria de la Cámara de Representantes que se va del Congreso para que no lo juzgue la Corte Suprema de Justicia sino la Fiscalía.

“Durante más de tres años como representante a la Cámara por el departamento de Santander siendo este mi primer periodo he puesto el corazón”, dijo el Ballesteros con la voz quebrada durante su intervención la cual tuvo que suspenderse ante el llanto del ex representante.

Ante esta situación el panelista, Felipe Zuleta señaló que el llanto de Ballesteros responde a las investigaciones y el gran problema jurídico que tiene encima.

“El antecedente es que si los pillan ‘tenga pa’ que lleve’, muchos de los que se salieron de la Jurisdicción de la Corte Suprema acabaron condenados”, expresó Zuleta.

Entre tanto, Héctor Riveros sancionó que estas son las actuaciones que a la ciudadanía más le molesta.

“No entiendo bien qué ganan con eso, porque realmente la gente se indigna mucho con este tipo de jugaditas. Para evitar la Corte Suprema de Justicia que intuyeron iba a dictar una medida de aseguramiento en contra del doctor Ballesteros y además, ahora, para evitar que se pierda la curul en la Cámara de Representantes y que no opere la silla vacía”, concretó Riveros.

La silla vacía fue una figura que se inventaron para sancionar a los partidos políticos que tenían vínculos con grupos armados o con el narcotráfico.

