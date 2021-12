Duque no gobernó con el Centro Democrático: María Fernanda Cabal lanza dura pulla al presidente

La senadora María Fernanda Cabal participó en Mañanas BLU para referirse a la situación que vive el Centro Democrático de cara a las próximas elecciones del 2022. Además de haber pasado por una consulta que dejó como candidato a la Presidencia a Óscar Iván Zuluaga y la elección de Miguel Uribe como cabeza de lista al Senado por parte del expresidente Álvaro Uribe.

La senadora expresó que no tiene tusa política, y que tampoco la ha sentido en el amor, lo que sí siente es que si la intención de traer al excandidato a la Alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe, es ganar los votos de la capital, lo coherente para ella es que no se le otorgue la cabeza de la lista al Senado, sino la de la Cámara de la capital.

De igual forma, la senadora Cabal se refirió ante el método de elección que utilizó el Centro Democrático para escoger al candidato único a la Presidencia, al cual le halla algunas fallas y considera que es momento de modificar el mecanismo por uno que refleje el sentimiento de quienes los quieren elegir.

"Esto no es un buen mecanismo y no está recogiendo de verdad el sentimiento de quienes nos van a elegir, hay que buscar otra fórmula, no sé cual será, empezando por organizar la casa, las bases y la militancia del Centro Democrático", expresó la senadora.

Uno de los temas que ha salpicado al partido, es la supuesta división que existe frente al Gobierno de Iván Duque, al cual la senadora se refirió señalando que los gobiernos generan un efecto negativo o positivo sobre los partidos y para ella, sí hubo afectación.

Para la senadora, el Gobierno actual no dirigió al país con su partido político, ella nunca se sintió parte del Gobierno ni en los proyectos de ley, ni en las promesas que se le hicieron a la gente, lo que genera una pérdida de identidad.

Publicidad

"Aquí tuvimos dos problemas, fuimos partido de Gobierno sin ser partido de Gobierno, y aquí pueden decir lo que quieran << que no le dieron burocracia que no le dieron contratos >> , no, uno gobierna con el partido que lo eligió y aquí no fue así y esa ha sido mi crítica", expresó la senadora Cabal.

Dicha inconformidad, aunque no hay una cifra o un nombre específico, sí se siente por la opinión en las redes sociales, resaltó la senadora.

Escuche la entrevista de la senadora María Fernanda Cabal en Mañanas BLU: