¿El uribismo podría llegar a Coalición Equipo por Colombia? Los candidatos responden

Este viernes, Noticias Caracol realizó el último debate del ciclo que desarrolló a lo largo de la semana con las tres coaliciones, hoy conformadas, de cara a las elecciones de 2022. El turno fue para la Coalición Equipo por Colombia, también conocida como Coalición de la Experiencia e integrada por sectores de centro derecha y derecha. Los ausentes: Alejandro Char y Dilian Francisca Toro.

Durante la discusión hubo polémica por la relación que hizo David Barguil, candidato del partido Conservador, entre líderes de izquierda como Gustavo Petro e Iván Cepeda y alias ‘ Romaña ’ y ‘El Paisa’, disidentes de las Farc.

“Uno siente que hay unas cercanías. Recuerdo cuando ‘Santrich’, como lo defendieron, pero con todo el vigor”, señaló.

El exalcalde Enrique Peñalosa, pese a ser uno de los más fuertes contradictores de Gustavo Petro, lo controvirtió afirmando que, una cosa es cuestionar a Petro por su forma de gobernar y otra muy distinta por haber sido parte de una guerrilla.

“A mí me parece que Petro fue un mal gobernante en Bogotá, un mal alcalde, me parece que ha hecho un mal gobierno, como los alcaldes de Cali o de Medellín en este momento, pero eso de ninguna manera implica vincularlos con los grupos armados ilegales”, dijo.

Federico Gutiérrez, quien esta semana entregó 1.450.000 firmas a la Registraduría, negó por su parte ser el ‘gallo tapado’ del expresidente Álvaro Uribe.

Publicidad

“Esa es una etiqueta que han querido poner, pero soy el ‘gallo’ de la gente. Tengo respeto por muchos expresidentes y no me voy a devolver en el debate que del uno o del otro. No voy a seguir hablando de los expresidentes”, concluyó.

Sobre los temas polémicos:

Los candidatos respondieron a las preguntas polémicas, con un sí o no:

Sobre la posibilidad de recibir a Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático en la coalición, el único que se mostró a favor fue David Barguil. Juan Carlos Echeverry dio un “no” rotundo.

Y sobre la posibilidad de hacer alianzas con el expresidente Álvaro Uribe, Federico Gutiérrez y David Barguil se manifestaron de acuerdo, mientras que Echeverry se mantuvo en la negativa y Peñalosa se abstuvo.

Finalmente, sobre la gestión del presidente Iván Duque, Barguil y Gutiérrez fueron los únicos que lo consideraron “buen presidente”.

Le puede interesar: Escuche las noticias más destacadas del momento