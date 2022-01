Estamos cerca de volver a ser un Estado fallido: Elizabeth Ungar

En las últimas semanas el país atraviesa una ola de atentados por parte de grupos armados, lo cual, preocupa a los ciudadanos y los lleva a cuestionarse sobre el futuro que tendrá el país. De cara a las elecciones el panorama no es alentador, pues estos actos no ponen en peligro solo la vida sino también la democracia, aseguró Elizabeth Ungar.

“Es un fenómeno muy crítico y grave, no solo por el incremento exponencial que se ha vivido en los últimos meses (…) Hay presión a lideres sociales y no se deja hacer política, hace mucho no vivíamos esto”, añadió.

Publicidad

Además, la confianza por el Estado colombiano parece estar rota pues el poder que han adquirido los grupos armados es superior a la intervención del Gobierno. “No es la salida la presencia de las fuerzas armadas en la zona; la gente pide salud, servicios, educación y garantías. Lo que vemos es un resurgimiento de las protestas sociales, pero más violentas", dijo.

“Estamos cerca de ser considerados nuevamente un Estado fallido, algo que habíamos superado gracias al proceso de paz y desafortunadamente volvimos a lo mismo”.

Publicidad

La corrupción y el mal manejo de un país frente a los aspectos sociales, son los principales factores para que Colombia caiga en esto, concluyó Elizabeth.

Escuche la entrevista completa en Sala de Prensa BLU: