¿Estaría de acuerdo con intervención de EEUU en Colombia? La respuesta de Lina María Garrido

A través de sus redes sociales, la representante Lina María Garrido generó un fuerte debate por su postura en la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos tras las declaraciones de Donald Trump de una posible intervención militar en territorio nacional contra Gustavo Petro y contra el narcotráfico.

“Bienvenido a #Colombia Presidente @POTUS. Con gran anhelo el pueblo colombiano lo espera. No tarde tanto por favor”, fue el comentario de la congresista que generó un fuerte debate en redes y un rifirrafe contra los cercanos al Gobierno nacional, entre esos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que dijo que la iba a de denunciar ante la Corte Suprema de Justicia por “promover conductas que, según dijo, ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial de Colombia”.

“Hace una falsa denuncia, una falsa motivación y pues, bueno, de todas maneras, ya yo estoy acostumbrada, este es el modus operandi del Gobierno nacional. Ya me he tenido que enfrentar al señor Armando Benedetti y ahora entonces cambiaron de turno, ahora le corresponde al ministro cumplir las órdenes y del de Trabajo, del de Justicia, pues para tratar de silenciar y amenazar judicialmente a quienes pensamos diferente y a quienes no estamos dispuestos a silenciar nuestra voz y por el contrario, si tenemos que defender con firmeza lo que pensamos en un momento tan coyuntural para el país”, dijo sobre esta denuncia en diálogo con Recap de Blu Radio, que, según ella, “no evitarán que siga expresándose”.

Lina Garrido arremetió contra el presidente Gustavo Petro por su gestión Fotos: Presidencia - Andrea Puentes y @linamariagarri1

¿Estaría de acuerdo con una intervención militar de EE.UU.?

De acuerdo con la congresista, Estados Unidos ha demostrado en múltiples ocasiones nexos de narcotráfico del presidente Gustavo Petro y su supuesta relación con el régimen de Nicolás Maduro, por ende, “sería lógico” que fuera en contra del mandatario, pero asegura que “no habla de una intervención contra Colombia, sino contra el jefe de Estado”.



“Es que lo que está pasando con los colombianos no puede ser. Tenemos un presidente ilegítimo que llegó violando los topes de campaña con señalamientos graves de que recursos que entraron a financiar esa campaña pudieron venir del narcotráfico y de Nicolás Maduro. ¿Qué le espera Gustavo Petro? Simple lo que pedimos para cualquiera que delinca, pues que comparezca y responda ante las autoridades de este país si son capaces de llegar a un juicio porque no ha sido posible, o las autoridades de EEUU, que bastante información ya tienen”, dijo.