Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Política  / ¿Estaría de acuerdo con intervención de EEUU en Colombia? La respuesta de Lina María Garrido

¿Estaría de acuerdo con intervención de EEUU en Colombia? La respuesta de Lina María Garrido

El ministro del Trabajo anunció que acudirá a la Corte en contra de algunos congresistas que "ponen en riesgo la soberanía y la integridad territorial", que han expresado en sus redes.

