Gobierno pide renuncia a tres ministros por elección de Camargo como magistrado; una está en Japón

La directora del Dapre, Angie Rodríguez, le pidió la renuncia a los ministros de Comercio, Diana Morales; TIC, Julián Molina, y Trabajo, Antonio Sanguino. Esto, tras la votación en el Senado que dejó a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

El Gobierno se la había jugado a fondo por la candidatura de la doctora Patricia Balanta. De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el presidente Gustavo Petro aseguraron que eso definiría las fuerzas del Congreso, pero con la decisión del Senado se rompe cualquier acuerdo y participación en el Gobierno con el Partido de la U, el partido Alianza Verde y congresistas del partido Liberal.

Estos tres ministros estaban en representación de dichos partidos. Por ello, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ejerciendo funciones como ministro delegatario, les aceptaría esta misma noche su renuncia.

También saldría de su cargo a actual directora del ICA, Paula Cepeda. Los ministros que abandonarían el gabinete no superan un año en el Gobierno, que ya se acerca a 60 jefes de cartera en estos tres años.

¿Cuál ministro está en Japón?

La ministra de Comercio, Diana Morales, está en Japón preparando lo que será la visita oficial del presidente Gustavo Petro en ese país. Ante lo sucedido con la votación que dio como elegido a Camargo como magistrado, se espera conocer qué pasará con el cargo de la jefa de esta cartera.

La ministra @DianaMoralesR1 prepara la visita oficial del presidente @petrogustavo a #Japón🇯🇵, con una agenda centrada en nuevas oportunidades de comercio, diversificación de exportaciones y de atracción de inversión extranjera. #ExpoOsaka2025 #ElPaísDeLaBelleza🇨🇴 pic.twitter.com/yHzTN7eKXH — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) September 2, 2025

¿Con cuántos votos ganó Camargo?

La plenaria del Senado de la República eligió con 62 votos al exdefensor del Pueblo Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033 en reemplazo del magistrado José Fernando Reyes.

Camargo se impuso en la votación frente a la abogada María Patricia Balanta, quien obtuvo 41 apoyos, mientras que el tercer aspirante, Jaime Humberto Tobar, no recibió votos.