Gustavo Bolívar dice que hace 4 meses con la SAE descubrió una persecución en su contra

El exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien también es precandidato presidencial por el Pacto Histórico, hizo una rueda de prensa este martes en Bogotá para hablar de su campaña a la presidencia.

Ante una pregunta sobre la situación de seguridad para los candidatos y sus medidas de protección se refirió a un episodio que vivió hace 4 o 5 meses, según explicó.

“Nunca lo conté porque no me gusta hacer política con cosas que asustan a la gente yo tuve una persecución, o por lo menos descubrimos junto con la SAE un seguimiento que me estaban haciendo adentro de mi casa”, empezó explicando Bolívar.

El director entonces director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, participa en una manifestación del Primero de Mayo (Día del Trabajo) en Cali, Colombia, el 1 de mayo de 2025. AFP

Según relató el precandidato del Pacto Histórico el fue a preguntarle a Amelia Pérez, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, que a quien le habían arrendado o vendido el inmueble que queda frente a su casa. Posteriormente, Pérez le habría pedido salir del lugar.

“Recibí un audio de ella, horas después, diciéndome ‘váyase de esa casa, porque nosotros no hemos ni arrendado ni vendido el inmueble’. Se habían metido ahí unas personas en un inmueble que hay frente a mi casa que yo siempre le veía el aviso de la Fiscalía y la SAE entonces calculé que lo habían arrendado o vendido y cuando ella me dice que ninguna de las dos me tocó irme de la casa, eso fue hace como unos 4 o 5 meses entonces es posible que el atentado también fuera para mí”, agregó Bolívar.

Ante esta situación el precandidato aseguró que en su momento pidió un refuerzo a la Unidad Nacional de Protección y que la Policía le reforzó la seguridad.