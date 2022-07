Gustavo Bolívar estalló contra tuitero que lo acusó de aumentar su patrimonio; luego borró el trino

Daniel Briceño, un abogado de la Universidad del Externado acusó públicamente a Gustavo Bolívar de aumentar su patrimonio en 2 años de $3.728.994.000 a uno de $8.428.058.000, según el tuitero. La mención no fue bien recibida por el hombre del Pacto Histórico que con un madrazo le respondió.

“Hijo de pu* mentiroso. Vaya a la Fiscalía con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable frustrado”, le respondió el senador electo al hombre. Sin embargo, tiempo después Bolívar borró el trino.

Trino Gustavo Bolívar

Horas después el senador publicó su declaración de renta asegurando que en realidad su patrimonio disminuyó, pues según él, pasó de $8.907.320.000 a $8.848.880.000. Después de la aclaración, Briceño dijo que el senador tiene dos declaraciones de renta distintas y no “entiende por qué”.

“Borro el trino y ofrezco disculpas a ustedes por dejarme sacar de casillas de ese fulano que no hace más que pescar seguidores a punta de calumnias. No permito que se insinúe que me haya enriquecido con la política. Jamás lo haría y no he tenido contratos ni negocios con el Estado”, pidió disculpas Gustavo Bolívar.

Algunos internautas le han cobrado la respuesta al senador electo, pues en trinos anteriores había asegurado que “el insulto es una salida a la falta de inteligencia”. Generando una lluvia de críticas para el hombre del Pacto Histórico.

Enrique Gómez, excandidato a la presidencia, también se pronunció y mencionó que más allá del insulto lo preocupante es que el senador no explicó la denuncia de Daniel Briceño: “Las amenazas sin haberse posicionado”.

No es la primera vez en que el senador se ve envuelto en una polémica por su declaración de renta. En años anteriores ha tenido que publicar el documento y de igual forma ha sido denunciado por diferentes sectores de la política en Colombia.