Hay personas con las que tenemos profundas diferencias: Caicedo tras anunciar que no va a consulta

El exgobernador Carlos Caicedo confirmó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que la consulta política que se planeaba realizar, junto a los doctores Reyes y Araujo, ha sido cancelada definitivamente.

"Definitivamente hay personas con las que tenemos profundas diferencias, mal haríamos en participar de esa consulta", dijo Caicedo.

Ante esta situación, el líder político anunció que competirá directamente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, basando su legitimidad en las casi 2.7 millones de firmas que respaldan su candidatura.



Razones técnicas y políticas de la ruptura

La inviabilidad de la consulta se debió, en primera instancia, a factores jurídicos: no todos los compañeros de la coalición lograron obtener sus avales partidistas o el respaldo de firmas antes del plazo límite del 22 de diciembre establecido por la Registraduría.

Sin embargo, Caicedo también reveló que declinó una invitación del senador Iván Cepeda para unirse a otra consulta de sectores progresistas. El exgobernador justificó su negativa señalando "profundas diferencias" con el manejo actual del país y la necesidad de marcar distancia frente a un ejercicio que, a su juicio, busca hacerle "apologética al gobierno".



A pesar de haber respaldado históricamente la unidad de la izquierda y la candidatura de Petro en 2018 y 2022, Caicedo expresó su desacuerdo con lo que calificó como la "mamá de todas las incoherencias políticas".

"Nos parece la mamá de todas las incoherencias políticas, porque, como el presidente ordena unirse en unas elecciones atípicas con el Centro Democrático, es decir, con Álvaro Uribe y con Cambio Radical, es decir, con Germán Vargas. Esto nos parece absoluta incoherencia, como ha sido incoherencia que recoja camaleones políticos que vienen de todos los partidos tradicionales y los quiera convertir en progresistas", dijo el exgobernador.

El candidato también lanzó duras críticas contra el modelo de "paz total", diciendo que ha entrado en crisis y requiere ser corregido.

"El modelo de paz total es un modelo que hizo crisis", dijo.

Escuche la entrevista aquí: