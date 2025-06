“Hay que darles un compás de espera, pero si fallan, se cambian”: Paloma Valencia sobre reformas

Desde el Congreso de la República, justo después de aprobarse la conciliación de la reforma laboral, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró en Mañanas Blu 10:30 que, en caso de llegar a la Casa de Nariño, su enfoque frente a las reformas del actual Gobierno será evaluar resultados, no borrar lo ya aprobado por ideología. “El país tiene que aprender a construir sobre lo construido, uno no puede llegar a borrar lo que el otro ha hecho”, afirmó.

Según Valencia, lo responsable es darles un margen de tiempo a las reformas para comprobar su impacto real, especialmente en la generación de empleo: “Si vemos que los jóvenes no están teniendo empleos, pues volveremos al modelo de contrato de aprendizaje […] Si por el contrario viene subiendo el empleo, pues la mantenemos”.

Criticó el enfoque del actual Gobierno, que a su juicio se enfoca más en discursos que en ejecución. “La política no es de discurso, la política es de resultado. […] A veces me parece que el gobierno Petro lo que le gusta es escribir leyes, a él le gusta hablar y escribir, es un poco como un presidente poeta”, dijo.

Senadora Paloma Valencia. Foto: Senado de la República.

En un tono reflexivo sobre el panorama electoral actual, Valencia se refirió al crecimiento del número de precandidatos presidenciales y consideró que esto obedece a un relevo generacional que está dando paso a nuevos liderazgos, lo cual, a su juicio, es positivo. No obstante, advirtió que aspirar a la Presidencia no basta: no se trata solo de querer llegar al poder, sino de tener las capacidades para ejercerlo con responsabilidad y eficacia.

Estamos en un cambio generacional y eso genera nuevos liderazgos, lo cual es positivo (...). Cualquiera puede ser presidente, pero no cualquiera puede ser buen presidente Señaló la senadora.

Para Valencia, el reto de los votantes es elegir con criterio y no dejarse llevar por la simpatía o la popularidad: “Lo que merece Colombia no es elegir presidentes, es elegir buenos presidentes”.

Añadió que el próximo gobierno será especialmente exigente y necesitará líderes preparados para asumir desafíos complejos: “Va a exigir lo sobrehumano. No hay pausa. Todos vamos a tener que darle más a Colombia”.