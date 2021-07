Hoy la gente sabe que sí tiene derechos: Manuel José Cepeda sobre Constitución del 91

Este domingo la Constitución de 1991, que es la actual carta de navegación política de Colombia, cumple 30 años desde su promulgación.

Por esta razón, en Sala de Prensa BLU Manuel José Cepeda, hombre clave entre el Gobierno de César Gaviria y la Asamblea Constituyente, contó detalles sobre la construcción de la carta magna y en qué benefició a la ciudadanía hoy en día.

Cepeda aseguró que la nueva Constitución le dio a la gente el saber de que sí tenía derechos y que actualmente aún es así."Lo más importante que continúa es el sentimiento que tiene hoy la gente, de que tiene derechos”, afirmó en la entrevista.

Sin embargo, lamentó que no se haya podido transformar la política en el país, ya que no se piensa en defender los derechos de la ciudadanía.

“Realmente no se logró transformar la forma de hacer política en Colombia, no se logró dignificar la política. Además, no hay políticas públicas orientadas a defender los derechos", aseguró Cepeda.

