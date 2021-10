Le dije a Duque que para él no existe la JEP, calló y firmó documento de CPI: magistrado Cifuentes

La tensión entre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el presidente Iván Duque y el resto del uribismo aumentó luego de la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar la investigación preliminar sobre presuntas violaciones de los derechos humanos en Colombia.

En dicha decisión de la CPI, según explicó el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción, se hace un reconocimiento a la JEP por sus logros en los últimos años. “Es una buena noticia para las víctimas, para Colombia, es el reconocimiento a un trabajo intenso”, dijo en Mañanas BLU.

Sin embargo, la tensión se marcó, sobre todo, cuando se realizó el anuncio en la Casa de Nariño, pues el presidente Duque no mencionó a la JEP en sus declaraciones.

“Fue contrastante las repetidas afirmaciones del fiscal de la CPI, Karim Khan, sobre los logros de la JEP y las obligaciones que se le imponen al Gobierno y el presidente no hizo una mención en ese sentido”, señaló Cifuentes.

En ese sentido, el magistrado agregó que fue cierto que él le reclamó al mandatario: "Yo le dije, presidente (Duque), pareciera que para usted no existiera la JEP. Él no contestó, pero de todas maneras firmó el documento. (…) Yo no me hago cargo de las debilidades de personalidad de los sujetos. Yo aplico el derecho y entiendo que en este documento el jefe de Estado asume y reitera sus compromisos derivados de la Constitución y el Estatuto de Roma".

Por otro lado, el magistrado Cifuentes advirtió que, de aprobarse un proyecto del Centro Democrático que modifica la funcionalidad de la JEP, la CPI podría reversar su decisión.

“Ese proyecto busca alterar la estructura constitucional informativa de la Jurisdicción. De tener curso positivo, sería una causal de intervención de las CPI”, manifestó.

Y es que, según el magistrado, la iniciativa del uribismo “introduce una unidad de investigación especial para militares, crea una sala de reconocimiento para militares, crea una sección de revisión para militares, crea una sección de apelación para militares. (…) Altera la estructura normativa de la Jurisdicción”.

Uribismo le responde al presidente de la JEP

Tras las palabras del magistrado Cifuentes sobre el proyecto del Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia afirmó que la “JEP tiene unos problemas de legitimidad”.

Además, se refirió sobre la advertencia del presidente de la Jurisdicción: "Yo no quiero interpretar el mensaje del fiscal de la CPI como una amenaza contra la libertad democrática de los colombianos. Esa interpretación del presidente de la JEP es amenazante".

Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: