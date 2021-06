Le he hecho más daño al establecimiento que el que le hicieron las armas: senador Gustavo Bolívar

El senador Gustavo Bolívar, blanco de críticas por organizar una colecta para comprar "elementos de protección" a miembros de primera línea que participan en las protestas del paro nacional, se refirió a un video en el que aseguraba que los celulares son un arma más poderosa que las que empuñaron grupos guerrilleros contra el "establecimiento".

“Imagínense hace sesenta años cómo estaba de cerrado esto que ellos (los guerrilleros) tuvieron que expresarse a través de las armas. Yo lo que le digo a la gente es, hoy no necesitamos las armas y exhibo el celular. Digo, con esto es suficiente”, sostuvo el congresista.

El congresista, que se defendió afirmando que su colecta para elementos de protección no promueve autodefensas, dijo que ya no es necesario "irse a matar a la selva".

“Yo creo que sí le he hecho daño a este establecimiento, lo digo con un poquito de inmodestia, porque nosotros con estos aparaticos hemos hecho todas las denuncias que no han podido hacer los muchachos de los años sesenta y setenta, que les tocó hacerse matar en la selva”, agregó.

Bolívar justificó la colecta de “elementos de protección” para manifestantes y se defendió de acusaciones de incitar la violencia.

“Son elementos de protección, de no existir los escudos de primera línea serían 200 y no ochenta los muertos. Pueden ir a mirar los escudos de ellos y contar los impactos en cada uno, son al menos 30.v No disparan parabólicamente los gases, por eso se usan los escudos. No respetan el derecho internacional humanitario”, agregó.

Entre quienes han criticado a Bolívar por hacer colecta en Vaki para ayudar a los manifestantes, están la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien ha afirmado en varias ocasiones que no es sano que un senador lo haga.

“La violencia no resolverá ninguno de los legítimos reclamos sociales ni salvaguardará los derechos humanos. ¿Para eso son los cascos y escudos con que los equipan quienes los promueven y financian? ¡Ninguna forma de violencia es parte de la solución, sino del problema!”, escribió en uno de sus últimos mensajes en Twitter.

Escuche al senador Gustavo Bolívar en Mañanas BLU: