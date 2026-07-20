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Lista de senadores para el nuevo Congreso 2026-2030 que se posesiona este 20 de julio

Los congresistas elegidos en las urnas asumen sus curules para debatir las iniciativas del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Congreso-AFP.jpg
Este 20 de julio se posesionarán 103 senadores
Foto: AFP
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 20 de jul, 2026

Este lunes 20 de julio se instala formalmente el nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. Los senadores elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo asumen sus funciones en una jornada clave que definirá el rumbo de las reformas y proyectos que implementará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras su llegada a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

La primera tarea del nuevo Senado será la elección de su mesa directiva. Alfredo Deluque, del Partido de la U, se perfila como el candidato principal con el respaldo de una coalición multipartidista. Sin embargo, el Centro Democrático mantiene la postulación de Honorio Henríquez para disputar la presidencia de la corporación.

congreso.jpg
Congreso de la República.
Foto: Unal.

A continuación, se detalla la lista completa de los senadores que se posesionan por cada partido político para este cuatrienio:

Pacto Histórico (25 senadores)

  1. Carolina Corcho
  2. Pedro Flórez
  3. Patricia Caicedo
  4. Wilson Arias
  5. Laura Ahumada
  6. Walter Rodríguez
  7. Ferney Silva
  8. Esmeralda Hernández
  9. Alberto Benavides
  10. Sandra Chindoy
  11. María Eugenia Londoño
  12. Alex Flórez
  13. Kamelia Zuluaga
  14. Agmeth Escaf
  15. Yaini Isabel Contreras
  16. Isabel Zuleta
  17. Martin Carabalí
  18. Johana Osorio
  19. David Racero
  20. Aida Avella
  21. Mary Jurado
  22. Miguel De La Hoz García
  23. Kevin Gómez
  24. Alejandro Ocampo
  25. Deyci Omaña

Centro Democrático (17 senadores)

  1. Andrés Forero
  2. Rafael Nieto
  3. Claudia Zuleta
  4. Hernán Cadavid
  5. Julia Correa
  6. Christian Garcés
  7. María Posada
  8. Honorio Henríquez
  9. Josué Barrera
  10. Esteban Quintero
  11. Óscar Villamizar
  12. Juan Espinal
  13. María Guerra
  14. Juan Caicedo
  15. Zandra Bernal
  16. Carlos Meisel
  17. Enrique Cabrales

Partido Liberal (13 senadores)

  1. Lidio García
  2. Fabio Amin
  3. Yirley Vargas
  4. Yessid Pulgar
  5. Laura Fortich
  6. Héctor Olimpo
  7. Óscar Sánchez
  8. Camilo Torres
  9. Álvaro Monedero
  10. María Lopera
  11. Leonardo Gallego
  12. Santiago Montoya
  13. Gersson Vargas

Partido Conservador (10 senadores)

  1. David Barguil
  2. Nadia Blel
  3. Miguel Barreto
  4. Daniel Restrepo
  5. Lilliana Benavides
  6. Marcos Pineda
  7. Wadith Manzur
  8. Santiago Barreto
  9. Juan García
  10. Luis Díaz

Partido de la U (8 senadores)

  1. Alfredo Deluque
  2. Antonio Correa
  3. Wilmer Carrillo
  4. Norma Hurtado
  5. Maria Noreña
  6. Juan Garcés
  7. John Besaile
  8. Ana Paola García

Cambio Radical (7 senadores)

  1. Selmen Arana
  2. Carlos Farelo
  3. Didier Lobo
  4. Edgardo Espitia
  5. Nelson López
  6. Nicolás Gómez
  7. Gonzalo Baute

Alianza Verde (5 senadores)

  1. Jonathan Pulido
  2. Andrea Padilla
  3. Duvalier Sánchez
  4. John Amaya
  5. Ariel Ávila

Salvación Nacional (4 senadores)

  1. Enrique Gómez
  2. Germán Rodríguez
  3. Sara Castellanos
  4. Alejandro Bermeo

Partido ASI (4 senadores)

  1. Eduardo Enriquez
  2. Gustavo Moreno
  3. Wilder Escobar
  4. Luis Carlos Rúa

Partido Mira (3 senadores)

  1. Ana Agudelo
  2. Manuel Virguez
  3. Carlos Guevara

Circunscripción Indígena (2 senadores)

  1. Martha Peralta
  2. José Tumbo

Nuevo Liberalismo (1 senador)

  1. Maria Villalba

Dignidad & Compromiso (1 senador)

  1. Jennifer Pedraza

En Marcha (1 senador)

  1. José Macea

Partido Demócrata (1 senador)

  1. Luis Mejía

Estatuto de la Oposición (1 senador)

  1. Ivan Cepeda
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