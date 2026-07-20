Lista de senadores para el nuevo Congreso 2026-2030 que se posesiona este 20 de julio

Este lunes 20 de julio se instala formalmente el nuevo Congreso de la República para el periodo legislativo 2026-2030. Los senadores elegidos en los comicios del pasado 8 de marzo asumen sus funciones en una jornada clave que definirá el rumbo de las reformas y proyectos que implementará el presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras su llegada a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto.

La primera tarea del nuevo Senado será la elección de su mesa directiva. Alfredo Deluque, del Partido de la U, se perfila como el candidato principal con el respaldo de una coalición multipartidista. Sin embargo, el Centro Democrático mantiene la postulación de Honorio Henríquez para disputar la presidencia de la corporación.

Congreso de la República. Foto: Unal.

A continuación, se detalla la lista completa de los senadores que se posesionan por cada partido político para este cuatrienio:

Pacto Histórico (25 senadores)

Carolina Corcho Pedro Flórez Patricia Caicedo Wilson Arias Laura Ahumada Walter Rodríguez Ferney Silva Esmeralda Hernández Alberto Benavides Sandra Chindoy María Eugenia Londoño Alex Flórez Kamelia Zuluaga Agmeth Escaf Yaini Isabel Contreras Isabel Zuleta Martin Carabalí Johana Osorio David Racero Aida Avella Mary Jurado Miguel De La Hoz García Kevin Gómez Alejandro Ocampo Deyci Omaña

Centro Democrático (17 senadores)

Andrés Forero Rafael Nieto Claudia Zuleta Hernán Cadavid Julia Correa Christian Garcés María Posada Honorio Henríquez Josué Barrera Esteban Quintero Óscar Villamizar Juan Espinal María Guerra Juan Caicedo Zandra Bernal Carlos Meisel Enrique Cabrales

Partido Liberal (13 senadores)

Lidio García Fabio Amin Yirley Vargas Yessid Pulgar Laura Fortich Héctor Olimpo Óscar Sánchez Camilo Torres Álvaro Monedero María Lopera Leonardo Gallego Santiago Montoya Gersson Vargas

Partido Conservador (10 senadores)

David Barguil Nadia Blel Miguel Barreto Daniel Restrepo Lilliana Benavides Marcos Pineda Wadith Manzur Santiago Barreto Juan García Luis Díaz

Partido de la U (8 senadores)

Alfredo Deluque Antonio Correa Wilmer Carrillo Norma Hurtado Maria Noreña Juan Garcés John Besaile Ana Paola García

Cambio Radical (7 senadores)

Selmen Arana Carlos Farelo Didier Lobo Edgardo Espitia Nelson López Nicolás Gómez Gonzalo Baute

Alianza Verde (5 senadores)

Jonathan Pulido Andrea Padilla Duvalier Sánchez John Amaya Ariel Ávila

Salvación Nacional (4 senadores)

Enrique Gómez Germán Rodríguez Sara Castellanos Alejandro Bermeo

Partido ASI (4 senadores)

Eduardo Enriquez Gustavo Moreno Wilder Escobar Luis Carlos Rúa

Partido Mira (3 senadores)

Ana Agudelo Manuel Virguez Carlos Guevara

Circunscripción Indígena (2 senadores)

Martha Peralta José Tumbo

Nuevo Liberalismo (1 senador)

Maria Villalba

Dignidad & Compromiso (1 senador)

Jennifer Pedraza

En Marcha (1 senador)

José Macea

Partido Demócrata (1 senador)

Luis Mejía

Estatuto de la Oposición (1 senador)