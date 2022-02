"Lo pasado, pisado": esposa de Álex Char rompe el silencio tras revelaciones de Aida Merlano

Katia Nule, esposa del precandidato presidencia Alejandro Char (Coalición Equipo por Colombia) rompió el silencio tras desatarse el escándalo de infidelidades matrimoniales y chantajes tras las revelaciones de la excongresista Aida Merlano, presa en Venezuela.

"Dicen que al pasado pisado y al presente de frente. Así debe ser. Yo, por eso, quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, mucha información y lo sé porque esta no es mi campaña política. Sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia", sostuvo Nule.

"Me da mucho dolor que algunas personas utilicen esto y pasen por encima, o quieran pasar por encima de nuestros sentimientos. Quiero agradecer, de verdad, desde el fondo de mi corazón, a todas las personas, a los miles de mensajes que me han mandado de apoyo, de amor, de solidaridad, de fuerza y de verraquera. De verdad que es muy importante para mí. Las personas que me conocen saben que toda esta información no me va a desestabilizar, no me va a afectar, no me va a quebrar. Ni a mí, ni a mi familia", añadió.

La esposa de Alejandro Char extendió una invitación a sus seguidores para que no se dejen "desconcentrar".

Según su perspectiva, los ataques en contra del precandidato presidencial quieren distraer el debate público.

"Quiero invitar a todos los colombianos, a todos nuestros simpatizantes, a los que quieran vivir en un país de oportunidad, que no nos dejemos desconcentrar. Eso no nos sirve. Es gente que quiere que pensemos en otras cosas y que perdamos nuestro objetivo. Vamos a trabajar con respeto, porque Colombia necesita eso. Los quiero y los bendigo desde el fondo de mi corazón, siempre estaré para servirles", declaró.

Caso digno de telenovela

El caso, digno de telenovela, se remonta al 11 de marzo de 2018 cuando Merlano, entonces candidata al Senado, fue detenida en Barranquilla por delitos electorales, tras lo cual fue condenada a 15 años de cárcel por la Corte Suprema de Justicia por comprar votos para su elección.

Sin embargo, Merlano, que no huye a las polémicas, atribuyó inicialmente el arresto a su ascensión política, pues por ser de origen humilde incomodaba a la clase alta de Barranquilla, en particular a las familias Char y Gerlein, dos de cuyos miembros fue amante, según se supo después.

"Es que mi relación con Julio Gerlein empezó a los 16 años", dijo Merlano en una entrevista publicada el domingo por la revista Cambio y añadió que, de la mano de ese empresario, entró en la política, llegando a ser representante a la Cámara por el Partido Conservador, y tras la separación de Gerlein, que le dobla la edad (él tiene 80 años y ella 41), comenzó una relación con Álex Char, cacique político de Barranquilla.

Char, de 56 años, fue alcalde de Barranquilla en dos ocasiones y ha logrado elegir a sus dos sucesores, dominio que ha extendido al resto del departamento del Atlántico y a toda la Costa Caribe donde es el barón que mueve votos para la derecha colombiana, por la cual aspira a ser candidato presidencial este año.

Según cuenta Merlano, hacía unos seis años que había terminado su relación con Gerlein "cuando Alejandro aparece en mi camino" y se convierte en su amante, relación que fue una mezcla de amor y política, y fue allí cuando comenzaron los problemas.

"Alejandro y Julio son ambos personas que tienen años de estar separados de su sus señoras. Incluso viven en pisos distintos. Pero en la sociedad las cosas se manejan así", dijo a Cambio.

Fuga de película

Tras su detención y condena, Merlano protagonizó el 1 de octubre de 2019 una cinematográfica fuga aprovechando que de la cárcel El Buen Pastor la habían llevado a una cita odontológica en un consultorio particular en Bogotá, de donde escapó saliendo por la ventana y descolgándose tres pisos por una soga, hasta llegar a la calle donde la esperaba una motocicleta que la sacó de escena.

Se volvió a saber de ella el 27 de enero de 2020 cuando fue arrestada en Maracaibo (Venezuela), país al que entró con documentación falsa, y doce días después, al comparecer ante un tribunal en Caracas, se declaró perseguida política en Colombia y aseguró que tuvo que huir a ese país porque su vida corría peligro por todo lo que sabe de la compra de votos por parte de los Char y los Gerlein.

El caso quedó durmiendo en los tribunales hasta que la semana pasada Merlano dio una declaración ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la misma que la condenó, en la que denuncia que Álex Char le dio 500 millones de pesos (unos 127.000 dólares de hoy) para su campaña al Senado de 2018, según publicó Semana, que tuvo acceso a las grabaciones.

"Para nadie es un secreto que en el Atlántico y en toda la región Caribe se compran votos. Pero aquí el tema importante es que se compran con dinero de la nación, con esos contratos que son entregados a dedo, con unas licitaciones amañadas entre los contratistas que hacen parte de ese concierto para delinquir", dijo a Cambio.

Fue incluso más lejos y aseguró que los Char querían asesinarla para que no revelara la corrupción electoral y divulgó fotos de pareja con Álex Char, junto con mensajes de WhatsApp de diciembre de 2015 en los que el político le expresa su amor.

Char reconoció la relación

Char reconoció este fin de semana en una entrevista que la relación amorosa sí existió, algo que calificó como "errores" ya superados con la familia, pero negó haberle dado dinero a Merlano para financiar su campaña al Senado.

El político aseguró que no abandonará su carrera presidencial, y de hecho este domingo estuvo en la ciudad de Montería haciendo campaña con los otros precandidatos de la coalición Equipo por Colombia, que el próximo 13 de marzo, día de las elecciones legislativas, escogerá a su candidato para la Casa de Nariño, pero sus rivales no quieren dejar pasar por alto las acusaciones.

Los precandidatos de la Coalición Centro Esperanza ya pidieron "prontitud a la justicia para identificar protagonistas y hechos en el entramado de corrupción y clientelismo denunciados", con referencias directas a la aspiración de Char, mientras que la defensa de Merlano anunció denuncias penales contra el político y su familia, una de las más poderosas del país.

