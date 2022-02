Asesinar a Aida Merlano en prisión parecía lo más fácil, pero en ese momento era difícil: abogado

El abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Merlano , respondió a quienes califican de 'traída de los cabellos' la historia que cuenta la excongresista. De acuerdo con quienes critican esa versión, el asesinato de ella en una cárcel habría sido mucho más fácil de cometer que facilitarle la fuga para después secuestrarla, como refiere la exsenadora.

"Matarla en una cárcel habría sido lo más limpio y normal del mundo, pero era muy complejo y difícil en ese momento , porque a ella en la cárcel del Buen Pastor la tenían en una zona diferente, con unas compañeras. Es decir, era muy difícilo en ese momento poder asesinala. Lo que a ella le vendieron fue una idea completamente diferente. A ella lo que le advierten es: 'stes saldrá, le la vamos a poner en un lugar, le vamos a dar un dinero y finalmente vamos a arreglarle su proceso penal'. Eso fue lo que le vendieron. Un asesinato de ella en la cárcel habría sido: primero, mediático, escandaloso, escabroso y el único destinatario habría sido en ese momento la familia Char ", declaró el abogado.

"Iban a hacer un ejercicio absolutamente quirúrgico, de una persona que se fugó y que después salió del país, porque nunca íbamos a tener información de que había sido asesinada. El único sentido de comprar los tiquetes era desaparecerla para que hoy estuviéramos debatiendo qué pasó con Aida Merlano que se fugó y desapareció", añadió.

El defensor de la excongresista, condenada por compra de votos, aseguró que se ha querido vender una versión amañada de los hechos, que dista mucho de la realidad. Además, aseguró que el énfasis que se hacen en la relación sentimental con Alejandro Char la 'disminuye' como ser humano.

"Han intentado desde el poder mafioso de la costa construir la retórica de que estamos ante una mujer absolutamente loca, que no tiene sentido de lo que dice. Claro, porque no tiene nadie que la defiende. Y como tuvo una relación sentimental , como la disminuyeron como ser humano, como le quitaron su dignidad, pueden decir de ella lo que quieran, pero hoy no va a seguirsiendo así. Aida Merlano es una mujer que merece respeto . Ella sí sabía que existía compra de votos, aquí no vamos a eliminar su responsabilidad, pero jamás fue miembro de una organización cirminal ni tenía armas ni está acusad de porte ilegal de armas, eso es lo que han querido vender para anularla", añadió Del Río.

Según el abogado de Aida Merlano, por su asesinato se pagó 1.500 millones de pesos y la idea era enterrar su cuerpo en una finca en Valledupar , Cesar. "Compran un tiquete a Barbados, con el fin de vender la idea de que había salido del país para enterrarla en algún lugar de la costa", sostuvo el abogado.