“Lo único que pido es garantías”: Ernesto Macías sobre crítica a la directora del Centro Democrático

A pocos meses de las elecciones en Colombia la tensión en el interior de los partidos políticos aumenta. Así lo evidencia el Centro Democrático, en el que hay división, entre otras cosas, por la dura carta del senador Ernesto Macías al expresidente Álvaro Uribe , en la que arremete contra la directora de la colectividad, Nubia Stella Martínez.

En diálogo con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, Macías explicó el porqué de su arremetida contra Martínez; además, si se está formando una división entre el duquismo y el uribismo.

“Es un tema de tiempo atrás por comportamientos irregulares y especialmente con los certámenes institucionales. Por ello, después de haberlo planteado decidí enviarle esa carta al expresidente Uribe. (…) No son palabras desobligantes. Yo siempre habló con franqueza y de esa manera la escribo. Buscaba poner en evidencia una situación que considero irregular y tiene que ver con la persona que ostenta la dirección del partido”, dijo, en primer lugar, el senador Macías.

En ese sentido, añadió: “Yo digo en la carta que no tengo garantías como militante con la actual directora. (…) Lo único que pido es garantías para todos los militantes del partido”.

Según el senador, esa división en el partido es normal, teniendo en cuenta que es el más joven del Congreso y el de las bancadas más grandes. “En el Centro Democrático sí hay una división y se manifiesta de esa manera. Muchos de nosotros acudimos a la franqueza y nos decimos las cosas. Este partido es el más joven y, sin embargo, es la bancada más numerosa. son normales estas circunstancias”, señaló.

Macías también se refirió a una posible división los duquistas y los uribistas. “No creo y no veo que exista esa división entre duquistas y uribistas. Somos del Centro Democrático y nacimos del uribismo. (…) No encuentro el problema que quieren poner. Lo que yo he reclamado es que miren más allá de los errores que comete el Gobierno, sino que miren los logros”, agregó.

Por otra parte, el senador habló sobre el candidato del partido para las elecciones presidenciales del próximo año. Indicó que el 22 de noviembre se anunciará y esa persona tendrá que participar en una consulta el 13 de marzo de 2022.

“El 22 de noviembre se anuncia el candidato del Centro Democrático y tendrá que ir a una consulta interpartidista el 13 de marzo. Si gana otro en esa consulta, el partido tendrá que apoyar a otro”, afirmó.

Eliminación de la Ley de Garantías

Finalmente, el senador Macías se pronunció sobre la polémica eliminación de la Ley de Garantías en la aprobación del proyecto de presupuesto para 2022.

“Se modificó para facilitar y no entorpecer a los entes territoriales en los convenios que celebra la nación con departamentos y municipios. ¿Qué buscamos nosotros? Los actuales alcaldes han sufrido desde un comienzo sus planes de desarrollo por la pandemia y ahora les cae la Ley de Garantías. (…) Buscamos que no se entorpezcan las obras que desarrollan los municipios en convenio con la nación”, sentenció.

