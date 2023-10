No es pertinente ni prudente: mininterior por informe de Presidencia sobre candidatos inhabilitados

Los coletazos del informe presentado, a 12 días de las elecciones, por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, en el sentido de que habrían más de 500 candidatos que estarían inhabilitados a las próximas elecciones regionales por, presuntamente, tener contratos con el Estado, llegó al Congreso de la República.

Durante la sesión plenaria del Senado, convocada para escoger al reemplazo del magistrado de la corte constitucional, Alejandro Linares, la senadora por la Alianza Verde Angélica Lozano, criticó fuertemente al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, a quien le pidió aclarar si desde el Gobierno se está ejerciendo algún tipo de persecución a los partidos políticos.

“¿Por qué están señalando desde la Presidencia de la República de constreñimiento al elector?. Dígame con qué artículo de la Constitución se atribuyó la Presidencia las facultades de usurpar a la Fiscalía, a la Procuraduría y al Consejo Nacional Electoral”, señaló la senadora Angélica Lozano.

Acto seguido, el ministro del Interior le respondió a la senadora de la Alianza Verde, pero apartándose de la posición de su compañero de gabinete, al que calificó de una “opinión”.

“Siento que no es pertinente ni es prudente, porque cualquier ciudadano puede tener una opinión pero quienes ostentamos cargo de tan alta dignidad tenemos que entender que si nuestra opinión va contra los intereses no de uno, no de 100, sino de más de 500 candidatos, el camino más expedito, más lógico que debemos actuar o que debemos transitar es el de llevar esa opinión respetuosamente ante el Consejo Nacional Electoral. La posición del Gobierno nacional frente a esas afirmaciones es que quien puede definir quién está habilitado o quién está inhabilitado es el órgano que la Constitución y la ley define con claridad”, sostuvo el ministro del Interior.

Conservadores piden rectificación de señalamientos del Secretario Idárraga

Al mismo tiempo que ocurría esta discusión en el Congreso, desde el Partido Conservador se conoció una carta que enviaron al secretario Andrés Idárraga para que hiciera una rectificación de los señalamientos en contra del aspirante de esta colectividad a la Alcaldía de Melgar, Rodrigo Hernández Lozano.

“En aras de propiciar unas elecciones libres y transparentes, considero importante que su despacho actúe conforme a lo que dispone la ley y, en ese sentido, tenga en cuenta el documento de renuncia que nuestro candidato presentó de manera oportuna el día 28 de junio de 2022 al cargo de Gerente de Empumelgar y que fue recibida con el radicado número 001525 de la misma fecha, razón por la cual no suscribió contratos después de dicha renuncia”, dice la carta firmada por el Presidente del Partido, el senador Efraín Cepeda.

Esta solicitud se suma a la del Centro Democrático, quien pidió rectificar los datos frente al candidato al Concejo de Medellín, Jorge Julián Osorio.