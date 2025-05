“No había visto un Gobierno con tanta falta de sincronización”: analista Pedro Viveros

El analista político Pedro Viveros hizo un análisis sobre la situación actual del Gobierno de Gustavo Petro , mencionando el notable aumento de la tensión entre el presidente y sus opositores.

En su intervención en Sala de Prensa Blu, el analista destacó el sorprendente desorden que ha caracterizado la administración del mandatario nacional y mencionó como ejemplo la falta de coordinación en un día crítico donde el presidente firmó un decreto que posteriormente fue cambiado, contradiciéndose en un corto lapso.

Tensiones políticas y desafíos en la agenda legislativa

La tensión en el ambiente político se intensifica con las investigaciones en curso que involucran a la canciller del Gobierno. Viveros advierte que este tipo de situaciones podría tener grandes repercusiones en el Congreso, especialmente con la inminente votación de la consulta popular y la ley de reforma pensional, ambos temas cargados de polarización y controversia.

Por otro lado, la falta de una primera línea de respuesta entre el gabinete del presidente Petro es alarmante. El analista mencionó la necesidad de que el presidente mantenga una visión constante y un control directo sobre las tareas que requiere su gobierno en un país con tantas complejidades. Viveros utiliza el ejemplo de Álvaro Uribe Vélez, apuntando a que la dedicación y atención al detalle son esenciales para una buena gobernanza.

En todos los gobiernos hay giras permanentes por todas las regiones del país, pero yo no había visto que un Gobierno tuviera en un mismo día, por ejemplo, tanta falta de sincronización con los funcionarios dijo Viveros

Y agregó, "Le voy a poner un ejemplo por alguien por quien yo no he votado nunca que se llama Álvaro Uribe Vélez, uno puede decir lo que sea de Álvaro Uribe. pero ese señor estaba todo el tiempo como él lo decía trabajar, trabajar y trabajar y uno lo veía en eso. Entonces yo sí creo que contrario al presidente, al expresidente Uribe, el actual presidente Gustavo Petro, por quien tampoco voté, en mi opinión, no está haciendo la tarea y por eso usted este desorden que se percibe"

Al comparar la situación actual a un "gobierno legal" que carece de legitimidad, sugiere que los problemas cotidianos y la corrupción podrían poner en jaque la estabilidad del gobierno.

Contexto de la consulta popular

La consulta popular, que se discutirá en el Congreso, representa no solo un desafío político, sino también una prueba para la legitimidad del gobierno. Pedro Viveros destacó que esta consulta no es vinculante y podría implicar un gasto innecesario de recursos públicos, siendo que los debates terminarían volviendo al mismo punto de partida en el Congreso.

Con un enfoque en la falta de preparación de varios funcionarios, incluida la canciller Laura Sarabia, Viveros enfatiza la importancia de tener individuos capaces liderando posiciones clave en el gobierno. Con un análisis profundo de la frase "la legalidad se obtiene mediante las elecciones, pero la legitimidad a través de la gestión", se plantea una reflexión sobre hacia dónde se dirige el gobierno bajo el liderazgo de Gustavo Petro.

"Por la Cancillería han pasado personas muy importantes de este país con mucha preparación porque se requiere fondo y forma para poder representar los intereses del país. entonces la doctora Laura, cuando acepta la cancillería, se desgasta porque muchos errores que a otras personas con con responsabilidad seguramente no se lo hubieran pasado a ella", dijo Viveros.

La administración debe abordar tanto las crisis inmediatas como las estructurales, para que su gobierno pueda ganar no solo la legalidad, sino también la confianza y apoyo de la ciudadanía.

El análisis de Pedro Viveros proporcionó una visión clara sobre el estado actual del gobierno colombiano y las múltiples fricciones políticas que deben superarse.

En el horizonte, se avecinan días cruciales que requerirán un liderazgo firme y decisiones estratégicas para enfrentar no solo la polarización política, sino también los posibles escándalos de corrupción y la continuidad de las reformas necesarias para el país.

