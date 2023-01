“No habrá reformas si no hay movilización”: Pacto Histórico, frente a marchas convocadas por Petro

Durante los últimos días, la propuesta hecha por el presidente de la República, Gustavo Petro, de llevar a cabo unas movilizaciones el próximo 14 de febrero y 1 de mayo, fue considerada por algunos sectores políticos como la continuidad en campaña y lo que estaría buscando seria huir al debate en el Congreso, por lo que quería presionar indirectamente a que sea aprobada.

"Las reformas que propone el Gobierno se han discutido por los movimientos sociales desde hace años en las calles. La mayor reforma laboral progresista de la historia de Colombia se discutió entre Alfonso López, el presidente y el movimiento obrero, en la plaza pública", publicó el jefe de Estado en sus redes.

Y agregó: "Las reformas que se presentarán al Congreso en febrero buscan cambiar el país, generar justicia social y son el acumulado de las luchas sociales de Colombia. No dudo que tendrán opositores en quienes no quieren los cambios La plaza pública también es un lugar de discusión".

Y es que, en el legislativo, los partidos que conforman el Pacto Histórico han dicho que se movilizaran y acompañan la convocatoria hecha por el presidente Gustavo Petro.

"Desde la campaña electoral venimos convocando un amplio dialogo social, que no solamente debe adelantarse en recinto cerrado y limitado, sino en espacio público, de manera festiva, a diferencia de otras épocas en donde los grupos de presión más poderosos gustaban de negociar en los pasillos oscuros del Congreso. En este caso, es muy bueno que la ciudadanía haga derecho a la participación ciudadana multitudinaria en torno a unas promesas de campaña", explicó el senador Wilson Arias

Pero no fue la única voz de respaldo al mandatario. "El llamado del presidente es a que se entienda que las reformas no solamente exigen un contenido estructurado, calificado, que existe a través de expertos en las oficinas, sino que también se construyen con la ciudadanía en la movilización. No habrá reformas si no hay movilización", dijo, por su parte, el representante del Pacto, Gabriel Becerra.

