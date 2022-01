Óscar Iván Zuluaga en la coalición Equipo por Colombia, ¿si o no?

La llegada de Óscar Iván Zuluaga a la coalición Equipo por Colombia sigue aún en el limbo. El Centro Democrático está a la espera de que su candidato sea admitido o rechazado para poder definir su estrategia electoral, ya sea para la consulta interpartidista de marzo o para la primera vuelta presidencial de Mayo. Como el tiempo apremia, la decisión debe tomarse en los próximos días.

Pero dos hechos ocurridos en las últimas horas hace pensar que vendrán largas horas de discusión entre los precandidatos de la coalición para poder conocer el futuro de Zuluaga dentro de la coalición. El primero fue el retiro de la candidatura del ex ministro Juan Carlos Echeverry y el segundo fue la llegada a la coalición del partido Mira.

Como la decisión se tomará por consenso entonces hay que ver como están las cuentas en estos momentos. A favor de la admisión de Zuluaga están el Partido Conservador con su candidato David Barguil a la cabeza y el ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. En contra de la llegada de Zuluaga están el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, quien seguramente hará parte de la coalición, aunque todavía no hace parte de la misma de forma oficial. El ex alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa no ha sido tan categórico como sus colegas, ni para rechazar la llegada de Zuluaga, pero tampoco para abrirle la puerta desde ahora.

Así las cosas, se podría decir que en estos momentos hay un empate entre los aspirantes para saber la suerte de Óscar Iván Zuluaga en lo que tiene que ver con el Equipo por Colombia. Dicho empate lo podría resolver la candidata presidencial del partido Mira, Aydeé Lizarazo, quien acaba de llegar a la coalición y ha dicho que analizará el asunto con mucho cuidado. Es probable que la posición que asuma Lizarazo termine convenciendo a Peñalosa.

