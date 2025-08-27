Paloma Valencia lanza su precandidatura a la Presidencia; dijo que etapa en Congreso “ha terminado”

Este miércoles, 27 de agosto, la senadora Paloma Valencia lanzó oficialmente su precandidatura a la Presidencia por el Centro Democrático. Durante su discurso se refirió a las posibilidades de volver a aspirar al Congreso, si no es elegida como candidata del partido.

“Mis opositores han querido confundir diciendo que estamos en campañas al Congreso. He sido congresista y destacada por el trabajo, por mi esfuerzo y por mi dedicación, esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito, y en lo que quiero que me ayuden, es en ser la próxima presidenta de Colombia”, señaló la senadora Paloma Valencia.

Es importante recordar que el Centro Democrático elegirá a su candidato a la Presidencia por medio de una encuesta que se va a realizar a finales de este 2025.

Senador Paloma Valencia es una de las que liderará marcha contra el decreto de la consulta popular. Foto: Facebook Paloma Valencia.

Los precandidatos del Centro Democrático son las senadoras Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. También el senador Andrés Guerta y Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay.

Al finalizar el evento el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, se refirió a la sanción de siete años de privación de la libertad que impuso un juez contra el joven que disparó contra Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio durante un evento de campaña en Bogotá.

“Esta pena revictimiza no solamente a la familia, sino que revictimiza un país entero y a nosotros como colectividad política. Este país no puede seguir premiando o generando este tipo de situaciones a quienes cometen delitos”, aseveró Gabriel Vallejo, presidente del Centro Democrático.