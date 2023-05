Partido de la U presentó ponencia alternativa a la reforma laboral

El Partido de la U dio su primer paso como partido independiente luego de cambiar su declaratoria frente al Gobierno de Gustavo Petro. En las últimas horas, el representante a la Cámara y ponente de la reforma laboral, Víctor Manuel Salcedo, presentó ante la Comisión Séptima de esta corporación una ponencia alternativa a la iniciativa radicada por el Gobierno y que cuenta con ponencia mayoritaria.

“Ayer recibimos con sorpresa que una mesa de concertación que estábamos con el Gobierno y los compañeros ponentes ha sido levantada. Recibimos el mensaje, tenemos una obligación y es presentar una ponencia que hoy ya está radicada en la Comisión VII”, manifestó Salcedo.

Entre las principales diferencias que tiene esta colectividad con el Gobierno, son las medidas que tendrían los sindicatos y aspectos como los incentivos para el uso del contrato laboral.

“Nosotros debemos garantizar una reforma laboral que no privilegie a ningún sector, no solo para los formales sino también para los informes. No estamos de acuerdo en huelga en los servicios públicos esenciales, creemos que ese artículo es inconstitucional. Creemos en la democracia y al interior de las organizaciones sindicales debe protegerse la deliberación y las decisiones de las mayorías. Hoy el proyecto del gobierno plantea que con una tercera parte de los integrantes del sindicato se puede decretar huelga”, sostiene Salcedo.

