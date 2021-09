Una dura carta publicó el expresidente Andrés Pastrana en respuesta a las palabras de Juan Manuel Santos, quien lo señaló de haberse “suicidado” tras haber declarado ante la Comisión de la Verdad.

Y es que, para recordar, Santos dijo: “Pastrana fue a la Comisión de la Verdad y atacó a dos personas: a Samper y a mí. Lo de Samper alguien lo catalogó como un tiro en el pie, yo diría que es un tiro en la cien. Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí ante la historia porque quedó peor que Samper”.

Ante esto, el presidente de Colombia entre 1998 y 2002 le recordó a Santos el escándalo de Odebrecht. “Que me suicidé denunciando los dineros del narcotráfico de Samper, y luego las platas de los contratistas de Odebrecht a usted, es la versión de los hampones y no me intimida”, se lee en la carta.

Además, añade: “Siempre le he puesto la cara al país, a diferencia de usted y Ernesto Samper que descargan sus responsabilidades en subalterno y chivos expiatorios; casos más recientes los llamados Falsos Positivos que usted presidió como ministro de Defensa y la traición a la voluntad popular expresada en el Plebiscito”.

Según Pastrana, a sus campañas nunca entraron dineros “sucios”, mientras que a las de Samper y Santos sí: “Es de público conocimiento que tanto su reelección como la presidencia de Ernesto Samper fueron compradas con el mismo modus operandi, en angustiada segunda vuelta con el salvavidas de los dineros ilícitos”.

Publicidad

Por lo anterior, Pastrana retó a Santos a debatir ante el país las financiaciones. “Escoja usted la fecha, señor expresidente”.