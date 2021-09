Ingrid Betancourt dice que se arrepiente de no haber demandado al Estado por su secuestro

La excandidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, secuestrada por la guerrilla de las Farc, se refirió durante la presentación del libro que hizo junto al expresidente Juan Manuel Santos, a la solicitud de conciliación con el Estado que presentó en el año 2010, mismo año en el que la retiró, en la que reclamaba más de 15.000 millones de pesos por “omisión de seguridad en su secuestro”.

Betancourt aseguró que la intención que tenía con esta reclamación no se entiende sino hasta ahora que se tiene el activo de la paz. Asegurando que hoy en día los colombianos han reflexionado sobre la distorsión que han sufrido los secuestrados, pues antes de la paz pedir justicia era indignante. Sin embargo, aseguró que se arrepiente de no haber continuado con la solicitud de conciliación.

“Estos hechos para mí son muy fuertes, marcaron la vida de mi familia y mi identidad; me arrepiento de no haber tenido en su momento la valentía de no dar la pelea hasta el final. Creo sinceramente que cuando me liberan estoy bajo el trauma de esos años de secuestro y cuando se presenta el escándalo de las reparaciones, me acobardé, me acobardé y de eso me arrepiento”, dijo.

El expresidente Juan Manuel Santos, refiriéndose al tema y los derechos de las víctimas, dijo que cuando empezó el proceso de paz pensaba que iban a ser las más difíciles para convencer de que apoyaran el acuerdo, según él, por los beneficios jurídicos de los victimarios, sin embargo, tuvo una “lección de vida”, por el optimismo y la esperanza de las víctimas.

