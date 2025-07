Petro a Bolívar: “No estamos para golpearnos entre nosotros”

El presidente Gustavo Petro estuvo en Caloto, Cauca, y desde allí habló sobre las elecciones de 2026 y su intención de que un Gobierno “progresista” llegue al poder. El mandatario insistió en unir a la izquierda y dejar de lado las disputas internas.

“Queda un año y espero que vengan cuatro más. Ya la prensa debe estar titulando ‘Petro dijo que otros cuatro años más’. Cuatro años más del proyecto popular en Colombia. Eso implica volver a ser mayoría, no es que nos matemos entre nosotros. Le he pedido al tocayo Bolívar que nosotros no estamos para golpearnos entre nosotros. Nos están engañando y están destruyendo la organización popular. El pueblo tiene que unirse”, señaló.

El presidente ha centrado su agenda en visitas a regiones, y aunque ha descartado la posibilidad de una reelección, insistió en continuar su proyecto político.

“Si nos separamos por combitos no tenemos la mayoría en el Congreso. Si organizamos la mayoría popular, podemos hacer las leyes de Colombia y una es que la tierra no se compra por la renta cocainera o de monopolio, sino por evalúo catastral”, añadió.

El presidente Gustavo Petro inauguró en el resguardo de Huellas, en el municipio de Caloto, una red de comunicación conocida como ‘Puntos Vida’. La estrategia, liderada por la Unidad Nacional de Protección, busca conectar directamente a los resguardos con la línea de emergencia 103.