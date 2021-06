Petro denunciará a congresistas que aprobaron reforma a la Procuraduría por desacato a la justicia

En medio del debate de reforma al Código Disciplinario y que brinda nuevos poderes a la Procuraduría General de la Nación, el senador Gustavo Petro dijo que denunciará a los congresistas que votaron este proyecto por desacato al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo favoreció.

Según el senador de la Colombia Humana, esta iniciativa va en contravía con el fallo de la Corte en su caso, puesto que se estableció que los funcionarios elegidos por voto popular, no pueden ser inhabilitados o destituidos por autoridades administrativas, “Se nos quiere presentar un proyecto que crea un leviatán, es permitirle a un funcionario del común del Ejecutivo, que le quite derechos políticos a la ciudadanía y eso no se llama democracia, eso se llama dictadura”, explicó.

Por tal motivo, Petro le pidió al presidente de las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara, Miguel Ángel Pinto que "el secretario que recoja todas las actas del debate de este proyecto y las envíe a la Corte Suprema de Justicia”, para hacer la denuncia formal.

Finalmente el congresista y candidato presidencial se refirió a los nuevos poderes que tendrá la Procuraduría General y afirmó que esto puede ser utilizado como instrumento de persecución a la oposición de turno, “víctimas van a ser los del uribismo y los que no son del uribismo, solo permitan que un presidente sea rival y que pueda tener injerencia en una Procuraduría como hoy pasa, pero mañana puede ser otro, podría ser yo mismo, y esa Procuraduría serviría para ser una purga política en Colombia como hasta ahora ha sido”, puntualizó