Petro no incitó a la violencia, propuso parar al país: Margarita Rosa sale en defensa del senador

De nuevo Margarita Rosa de Francisco es protagonista en redes sociales: esta vez por un trino en el que defiende al senador Gustavo Petro respecto a los desmanes durante el paro nacional.

La actriz recordó que el exalcalde de Bogotá , en ningún momento, incitó a que cometieran actos vandálicos.

“Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país; quedarnos quietos, lo cual es todo lo contrario. Esa es una forma contundente y segura de protestar. Incitar a la violencia es lo que han hecho los gobiernos que hemos tenido, hinchados de robarnos y burlarse de nosotros”, escribió en Twitter.

Como siempre, el trino generó un fuerte debate entre los seguidores del senador de la Colombia Humana, quien ha estado activo en redes sociales publicando mensajes respecto al paro nacional.

“Un paro es antes que nada un cese de actividades. No abrir su negocio. No sacar su carro No ir al trabajo. No comprar gaseosas. No ir a comprar nada en grandes superficies comerciales No hacer transacciones financieras Retirarse de fondos privados de pensiones”, dice uno de los muchos mensajes publicados en Twitter.