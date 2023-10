Podemos tener administraciones sanas: Guillermo Torres, exfarc que logró cargo de elección popular

Guillermo Torres, conocido como el cantante de las Farc y desmovilizado en el año 2016, es actualmente el alcalde de Turbaco al ganar con aval del partido Unión Patriótica. Este martes en Mañanas Blu, cuando Colombia está al Aire, entregó un balance de su gestión como primer y único alcalde excombatiente de las Farc que ganó en las urnas.

De acuerdo Torres, pese a los problemas de estigmatización, durante su mandato pudo lograr una "administración sana"

"Si podemos tener administraciones sanas. El balance, a pesar de todos los obstáculos que encontré en la Alcaldía de Turbaco, fue bueno. A este municipio lo encontré en categoría 5 y lo voy a entregar en 3 y posiblemente en 2. Hicimos un trabajo con Hacienda y descubrimos que había dos secretarias de Hacienda, es decir, una paralela por donde les saqueaban miles y miles de millones de pesos. Otra gestión que fue la liberación de las regalías, ya que las tenían sancionadas. Mi administración hizo rendir los recursos propios", explicó Torres.

A su vez, Torres indico que, en temas de salud, también se encontraron muchas problemáticas.

"Encontramos la salud en ruinas. Le pagamos a todos los trabajadores del hospital”, indicó Guillermo Torres.

Sobre su elección

"Yo me quería presentar solo, inicialmente yo no me lance, me lanzo el pueblo. Me sometí a una recolección de firmas, pero donde contaban las firmas no le pararon bolas y por eso acudí a la Unión Patriótica donde, con una sola conversación, me dieron el aval. Creo que nos ha ido bien porque gobernamos con honradez y hemos hecho rendir los recursos propios", afirmó.

¿Volvería a ser alcalde?

"Esto hay que dejarlo a manos del pueblo, pero si me atrevería decir que ojalá decidan libremente con autonomía, que no obliguen al pueblo a vender su voto.

Si se considera, como cantor del pueblo, que yo puedo cumplir una función ahí podre estar. Si el pueblo vuelve y me pide que sea alcalde lo hare", indicó Torres en Blu Radio.

Finalmente, el alcalde de Turbaco hablo sobre el proyecto de paz total que adelanta el gobierno de Gustavo Petro.

"Lo más importante para la patria colombiana entera y lo mejor que puede ocurrir es que se materialice lo que Petro llama paz total y yo lo llamo paz con justicia y amor, por eso los llamo a todos a la reflexión y a la sensatez.

Escuche la entrevista completa aquí:

